Les 5 salses saludables per baixar de pes

Aprimar-se: una de les paraules clau de la temporada. Quan s'apropa l'estiu aquesta paraula es magnifica, fent que multitud de persones s'apuntin al gimnàs o comencin a fer dietes. I és que, tenir un cos bonic és essencial per a l'estiu. Per tal d'aconseguir el cos desitjat és important destacar que hi ha certs aliments que s'han d'eliminar de la nostra dieta; un d'ells, les salses. Però, tranquil, perquè en aquest article descobriràs com fer salses naturals i exquisides i, a més, sense engreixar-te més del compte!

Les salses i els guarniments són del primer que s'elimina de la dieta quan el que es busca és perdre pes. Tot i això, acompanyar les carns, peixos o pastes del dia a dia és possible sempre que optem per la versió més 'light' de les salses com les que et proposem.

Les salses "light" per la temporada d'estiu

Salsa de iogurt

Aquest tipus de salsa és lleugera, refrescant i perfecta per acompanyar verdures, tota mena d'amanides o plats turcs. Igual que a totes les salses, depenent dels ingredients que utilitzem tindrà un sabor més àcid, més fort o serà més 'light'.

Una de les receptes més senzilles per fer aquesta salsa en la versió menys calòrica és afegir el suc d'una llimona petita, un gra d'all picat, un pessic de sal i pebre i, un rajolí d'oli a un iogurt desnatat.

Salsa de iogurt / Racool_studio

Salsa de fruits vermells

Una forma deliciosa d'incorporar a la dieta una aportació extra d'antioxidants és fer-ho a través d'aquesta salsa, perfecta per acompanyar carns o per fer-la servir en postres.

La recepta és molt senzilla: renta uns 200 grams de fruits vermells (nabius, mores, gerds...) i col·loca'ls en una cassola amb el suc d'una llimona. Cou-ho a foc lent fins que quedi una massa espessa. Si ho creus necessari, afegeix-hi una mica d'aigua o unes gotes d'edulcorant.

Salsa de curri

Als amants dels sabors intensos i exòtics els encantarà aquesta salsa típica de la gastronomia índia. El curri és una barreja d'espècies entre les quals s'inclouen la cúrcuma, el coriandre o el comí, per la qual cosa té grans propietats antioxidants i digestives.

Per preparar una salsa de curri casolana necessitaràs dues culleradetes de curri en pols, dos iogurts naturals desnatats, una llimona, una ceba blanca, un gra d'all, sal i pebre al gust. Comença sofregint la ceba en una paella amb unes gotes d'oli a foc lent.

Quan la ceba adhereixi un to gairebé transparent, afegeix l'all picat i el curri. Mentrestant, poseu els iogurts en un recipient al costat del suc de llimona i un pessic de sal i pebre. Afegeix la barreja a la paella i remou-ho tot bé perquè s'integrin els sabors.

Salsa de pebrots

Aquesta salsa és ideal per acompanyar carns, peixos o per condimentar un plat de pasta. Trosseja un parell de pebrots vermells i cuina'ls en una paella amb una mica d'oli. Uns minuts després afegeix un tomàquet trossejat, un rajolí de salsa de soja, orenga, pebre al gust i deixa-ho coure a foc lent fins que aconsegueixis la consistència desitjada.

Salsa verda

La clàssica salsa verda és ideal per acompanyar qualsevol peix, però també fesols, patates o pasta. Per preparar-la només necessitaràs un all, oli, julivert, farina, vi blanc i una tassa de brou de peix. Comença fregint l'all picat en una mica d'oli. Afegeix després la farina i remou-ho bé. En acabat, incorpora un rajolí de vi blanc, el brou de peix i el julivert picat.