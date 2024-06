Descobreix el fruit sec que té més ferro que les llenties

Aconseguir una salut de ferro és molt més senzill del que pensem. Només necessitem seguir certes rutines d'alimentació saludable. La primera d'elles és introduir ferro en la nostra dieta i això ho podem aconseguir gràcies a un fruit sec; el qual té una major quantitat de ferro que les llenties. Vols saber quin és?

El ferro produeix hemoglobina, la qual és necessària per a un bon funcionament de l'organisme. Aquest mineral es troba en els músculs i és el que ens facilita caminar, treballar o fer esport, entre altres.

L'hemoglobina és la substància que porta l'oxigen dels pulmons als teixits de tot el cos Segons l'Institut Nacional del Càncer

Els peixos, la carn de boví, l'aviram, els cereals, els fruits secs, els ous, els espinacs i les llenties són alguns dels aliments amb més font de ferro.

Què passa al cos si ens falta ferro?

La falta de ferro al cos produeix fatiga i cansament sense motiu aparent, a part d'anèmia, pal·lidesa a la pell, debilitat a les ungles i comença a flaquejar el rendiment a la feina i els estudis. Aquests problemes poden ser causats per un problema nutricional a causa del ferro.

Els nens, els adolescents, les dones en edat fèrtil, les gestants, les persones grans i els esportistes són els col·lectius més vulnerables a l'hora d'acusar la manca de ferro a l'organisme.

Quins aliments prendre per augmentar el ferro?

La millor manera de fer front a la manca de ferro al cos és la prevenció. Per això és important tenir en compte que la nostra dieta sigui rica no sols en vitamines sinó també en minerals com el ferro per enriquir la sang.

Un dels aliments que primer ens ve al cap per mantenir a ratlla el nivell de ferro és la llentia, als potatges, per exemple; encara que, també és present en altres elaboracions com l'amanida.

L'Informe sobre Llegums, Nutrició i Salut de la Fundació Espanyola de la Nutrició, realitzat en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat, posa en relleu que “en la composició nutricional de les llenties es troben les proteïnes i el seu alt contingut de fibra alimentària”. Afegeix que “pel que fa als micronutrients, les llenties són font de magnesi, seleni i folats i tenen un alt contingut de ferro, zinc, potassi, tiamina, niacina i vitamina B6. També cal destacar el contingut en compostos fenòlics”.

La quantitat de ferro que es troba per cada 100 grams de porció comestible de llenties és de 7,1 mil·ligrams.

El fruit sec dels experts: el pistatxo

Hi ha un aliment que posseeix encara més ferro que les llenties. Es tracta dels festucs. Aquest fruit sec, segons el Ministeri de Sanitat, és una bona font de proteïna vegetal, lípids i, molt rica en hidrats de carboni. També posseeix un alt contingut en greixos insaturats, sobretot monoinsaturats; predominant l'àcid oleic, que ajuda a reduir el nivell de colesterol total, colesterol LDL ('dolent') i triglicèrids, així com la tensió arterial. No conté colesterol i posseeix baixos nivells de greix saturat.

D'altra banda, el pistatxo ajuda a reduir el risc de patir malalties cardiovasculars, benefici en què també participen els seus continguts en vitamines E, àcid fòlic i fitosterols. Pel que fa als minerals, tenen quantitats considerables de fòsfor i potassi, per la qual cosa es recomanen per millorar la salut mental i potenciar les capacitats intel·lectuals. El fòsfor també ajuda a enfortir els ossos, i el potassi a millorar el rendiment dels músculs prevenint les rampes i estrebades durant l'activitat esportiva.

Els festucs aporten molt de ferro / getty Images

Altres continguts importants de minerals són els de magnesi, ferro (7,2 mil·ligrams per cada 100 grams), calci i zinc. Igual que la majoria dels fruits secs, influeixen en la bona salut de l'aparell reproductor gràcies al contingut en zinc i vitamina E. I a més, és un aliment ideal per a la bellesa de la pell, ja que, juntament amb aquesta vitamina, proporciona generoses quantitats de vitamina A, que com l'E, prevé l'envelliment i enforteix amb l'ajuda dels seus lípids-les cèl·lules de l'epidermis.

Això sí, els festucs són un aliment molt calòric, per la qual cosa es recomana un ús moderat.