Els ous s'han de conservar a la nevera o a temperatura ambient?

El consum d'ous és essencial en una dieta equilibrada i mediterrània. Aquest aliment aporta multitud de nutrients al nostre organisme: proteïnes, greixos saludables, vitamines i minerals. Així doncs, no en podem deixar de consumir. Però un dels dubtes que de segur t'has plantejat ha estat: on poso els ous a casa, a la nevera o en un armari? T'expliquem el millor lloc per conservar-los correctament.

La proteïna dels ous és completa, cosa que significa que conté tots els aminoàcids essencials que el cos necessita per construir i reparar teixits. A més, els ous contenen vitamines i minerals essencials com a vitamina D, vitamina B12, àcid fòlic, ferro i seleni, entre d'altres.

A més, els ous són fàcils de preparar i poden ser utilitzats en una varietat de plats, des de desdejunis fins a sopars, i des de dolços fins a salats. La seva versatilitat i disponibilitat fan que siguin una opció accessible i convenient per incorporar a la dieta diària.

És important tenir en compte que la manera com es cuinen els ous pot afectar-ne el valor nutricional. Per exemple, fregir els ous en oli o mantega pot afegir calories i greixos saturats. Per tant, es recomana cuinar els ous de manera saludable, com ara cuits, al forn o en una paella antiadherent amb un mínim d'oli.

Els ous tenen multitud de beneficis per a l'organisme / freepik

Com s'han de guardar els ous a casa?

Els ous s'han de guardar a la nevera per mantenir-los frescos i segurs per al consum. És recomanable col·locar-los a la part inferior de la nevera, ja que és la zona més freda i estable. A més, és important emmagatzemar-los en el seu envàs original o en una caixa d'ous neta per protegir-los de la humitat, les olors i la possible contaminació creuada.

Per què els ous estan fora de la nevera al supermercat?

És comú trobar ous fora de la nevera al supermercat pel fet que la majoria dels ous venuts comercialment estan recoberts amb una capa protectora anomenada cutícula, que segella la closca i ajuda a protegir l'ou de la contaminació bacteriana i la pèrdua d'humitat. La cutícula també ajuda a mantenir la frescor de l'ou i perllongar-ne la vida útil.

A més, molts productors d'ous apliquen una capa addicional d'oli mineral o cera als ous per prolongar-ne la frescor i protegir-los de la contaminació bacteriana durant el transport i l'emmagatzematge. Aquests tractaments addicionals encara poden augmentar més la protecció de l'ou.

No obstant això, una vegada que els ous són refrigerats, s'han de mantenir refrigerats per evitar la proliferació de bacteris nocius com la salmonel·la. Per tant, és important que els consumidors emmagatzemin els ous a la nevera després de comprar-los, per garantir la seva seguretat i perllongar la seva vida útil.