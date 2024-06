El perill de beure directament d'una llauna

Quan comprem un refresc en un supermercat, sovint, l'encetem directament, sense pensar en qui l'ha tocat o com l'han transportat o fins i tot, en quin lloc ha estat emmagatzemat. Potser pensar en tot això ajudaria al fet que menys persones beguessin directament del refresc, sense fer una neteja prèvia. Les llaunes solen dur pols i brutícia. A més, també són portadores de bacteris i virus en la seva superfície. Així doncs, netejar-la és essencial per evitar posar-nos malalts.

A continuació, et detallem quins són els passos i recomanacions sobre com fer aquesta neteja de manera efectiva i completa.

Les llaunes de refresc passen per diversos processos i són manipulades en múltiples etapes abans d'arribar a les mans del consumidor. Durant la seva fabricació, emmagatzematge i transport, les llaunes poden entrar en contacte amb superfícies brutes, mans contaminades i diferents ambients que poden dipositar gèrmens i partícules de brutícia a la superfície de la llauna. Per aquesta raó, una neteja adequada abans de consumir directament de la llauna és essencial per garantir la seguretat i la salut del consumidor.

Passos per netejar una llauna de refresc

Renta les teves mans:

Abans de manipular la llauna, és fonamental assegurar-se que les mans estiguin netes. Renta't les mans amb aigua i sabó durant almenys 20 segons. Les mans netes prevenen la transferència de gèrmens addicionals a la llauna durant la neteja.

Esbandir la llauna:

Si tens accés a aigua corrent, esbandeix la llauna sota l'aixeta. L'aigua corrent pot ajudar a eliminar pols superficial i partícules soltes que puguin haver-se adherit a la llauna. Gira la llauna sota l'aigua per assegurar-te d'esbandir tota la superfície, prestant especial atenció a la part superior i al voltant de l'obertura.

Ús de drap net o tovallola de paper:

En cas de no tenir accés a aigua corrent, utilitza un drap net o una tovallola de paper per netejar la superfície de la llauna. Humiteja lleugerament el drap o la tovallola de paper per ajudar a recollir la brutícia. Neteja amb compte tota la superfície de la llauna, assegurant-te de cobrir bé la part superior i l'àrea al voltant de l'obertura.

Desinfectar:

Per a una neteja més profunda, pots fer servir una solució desinfectant per a aliments.

Inspeccionar visualment:

Després de netejar i desinfectar la llauna, realitza una inspecció visual. Assegura't que no quedin residus visibles de brutícia o desinfectant. Una inspecció visual et pot ajudar a identificar àrees que necessitin una neteja addicional.

Utilitzar una canyeta:

Si, tot i netejar la llauna, encara et preocupa la possible contaminació, una opció addicional és fer servir una canyeta per beure. Això evita el contacte directe amb la superfície de la llauna i proporciona una capa addicional de seguretat.

Consells addicionals

Emmagatzematge adequat: Emmagatzema les llaunes en un lloc net i sec. Mantingues les llaunes allunyades de superfícies brutes i manipula-les amb mans netes per reduir la contaminació abans del seu consum.

Emmagatzema les llaunes en un lloc net i sec. Evitar les llaunes danyades: Les llaunes amb danys poden tenir petites obertures per on poden ingressar bacteris. És preferible evitar consumir begudes de llaunes que no estiguin en perfecte estat.

Les llaunes amb danys poden tenir petites obertures per on poden ingressar bacteris. Beure directament del got: Si és possible, aboca el contingut de la llauna en un got net. Aquesta pràctica elimina completament el risc de consumir qualsevol contaminant que pogués estar present a la superfície de la llauna.

Netejar la llauna correctament ens pot estalviar contraure qualsevol afecció / freepik

Netejar una llauna de refresc abans de beure'n directament és una pràctica simple, però efectiva per protegir la teva salut. Seguint els passos esmentats, et pots assegurar que la superfície de la llauna estigui lliure de contaminants, minimitzant així el risc d'infeccions. Adoptar aquesta pràctica com un hàbit regular pot millorar significativament la higiene personal i contribuir a un consum més segur de begudes enllaunades.