Una mala higiene bucodental pot provocar pneumònia, entre molts altres prejudicis

Mantenir una dentadura en perfecte estat és primordial per a la nostra estètica i salut. Gaudir d'unes dents blanques, netes i genives sanes és molt important per evitar mals majors: la pèrdua de les dents. Les rutines de neteja diària són la clau per evitar patir càries, infeccions i pèrdues de peces dentals. Recordem que un somriure diu molt de nosaltres; així doncs, cuidar el nostre benestar dental comença per uns bons hàbits. T'expliquem com rentar-te correctament les dents i què passa si no ho fas.

Això és el que passa si no et rentes bé les dents

Problemes dentals comuns

Càries dental: La placa bacteriana, una pel·lícula enganxosa de bacteris, es forma constantment a les dents. Si no s'elimina adequadament mitjançant el raspallat i l'ús de fil dental, els bacteris poden produir àcids que fan malbé l'esmalt dental, causant càries.

Gingivitis : És una forma primerenca de la malaltia de les genives. La placa no eliminada pot irritar les genives, fent-les envermellir, inflar-se i produint un sagnat.

Periodontitis: Si la gingivitis no es tracta, pot avançar a periodontitis, una infecció més greu que malmet les genives i els ossos que sostenen les dents. Això pot portar a la pèrdua de dents.

Problemes de salut general

Malalties cardiovasculars: La inflamació i les infeccions bucals estan relacionades amb malalties del cor. Els bacteris bucals poden entrar al torrent sanguini i contribuir a la formació de placa a les artèries, cosa que augmenta el risc de patir atacs cardíacs i accidents cerebrovasculars.

Diabetis: La malaltia periodonta l pot dificultar el control del sucre a la sang. Les persones amb diabetis són més propenses a infeccions, incloent-hi les infeccions bucals.

Infeccions respiratòries: Els bacteris a la boca poden ser inhalats i arribar als pulmons, causant infeccions respiratòries com la pneumònia.

Complicacions en l'embaràs: Les dones embarassades amb malalties periodontals tenen més risc de patir un part prematur i que el nounat neixi amb baix pes.

Els problemes dentals poden tenir una repercussió important en la teva vida / stefamerpik

Altres conseqüències de no rentar-se bé les dents

Mal alè (Halitosi): L'acumulació de placa i restes d'aliments entre les dents pot causar mal alè persistent.

Descoloració dental: La manca d'higiene bucal pot portar a l'acumulació de taques a les dents, fent que es vegin grogues o marrons.

Pèrdua de dents: Les malalties de les genives avançades poden portar a la pèrdua de dents, cosa que afecta la capacitat de mastegar i parlar adequadament.

Recomanacions per a una bona higiene bucal

Raspallat regular: Raspalla't les dents almenys dues vegades al dia amb un raspall de truges suaus i pasta dental amb fluor.

Fil dental: Usa fil dental diàriament per eliminar la placa i les restes de menjar entre les dents i sota la línia de les genives.

Esbandida bucal: Utilitza una esbandida bucal antimicrobiana per reduir els bacteris que causen la placa i la malaltia de les genives.

Visites al dentista: Programa visites regulars al dentista per a neteges professionals i revisions.

Dieta saludable: Limita el consum d'aliments i begudes ensucrades que poden contribuir a la càries dental.

Tenir cura de les teves dents no només manté la teva boca saludable, sinó que també té un impacte positiu en la teva salut general. Renta't bé les dents cada dia i podràs evitar molts problemes i estalviar-te moltes visites al dentista.