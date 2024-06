La fruita es menja amb pela o sense?

Un dels dubtes que persisteixen envers la fruita és si l'hem de pelar o n'hi ha prou amb netejar-les amb aigua. Treure la pela és bo? La pela no té els nutrients de la fruita? En aquest article descobrireu l'opció saludable per menjar la fruita sense tenir cap mena de dubte.

Beatriz Robles, nutricionista i llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments, emfatitza que sempre cal rentar la fruita i la verdura, utilitzant abundant aigua freda sota l'aixeta. "No importa si les mengem pelades, sense pelar o, fins i tot, si les cuinem", subratlla.

És bo desinfectar la fruita amb bicarbonat?

La resposta és sí. Pots intentar rentar les teves fruites i verdures amb vinagre, però tingues en compte que podrien adquirir un lleuger gust de vinagre. Una altra opció és fer servir solucions de bicarbonat de sodi, encara que aquest mètode pot no ser ideal per a productes més delicats, assenyala l'escriptora de CR Catherine Roberts, que recentment va explicar la forma correcta de rentar els aliments.

Elimina els pesticides de la fruita / @ bearfotos

Com a regla general, recomanem rentar totes les hortalisses, fins i tot les que es pelaran, sota aigua freda corrent entre 15 i 20 segons. És important fer-ho abans de tallar les fruites o verdures per evitar transferir bacteris o pesticides de la superfície a la polpa. Per a vegetals amb pell més dura, pots fer servir un raspall o fregar-los amb les mans.