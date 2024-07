Les millors receptes d'estiu a base de llegums

A l'estiu solem menjar aliments o cuinats menys densos i més lleugers com la fruita. Aliments com els cigrons, les mongetes o les llenties, tot i ser molt nutritius, no solem menjar-los a l'estiu, ja que els associem a plats calents per la temporada d'hivern. Tot i això, avui us portem un seguit de preparats basats en llegums: frescos i deliciosos per l'estiu.

Les amanides, cremes i altres receptes fresques amb llegums no només són delicioses, sinó que també proporcionen una gran quantitat de nutrients essencials. A continuació, es presenten algunes idees per incorporar llegums a la teva

dieta estiuenca.

Amanides de llegums

1. Amanida de cigrons i verdures

Ingredients:

1 tassa de cigrons cuits

1 cogombre, tallat a daus

1 tomàquet gran, tallat a daus

1/4 de ceba vermella, finament picada

1 pebrot vermell, tallat a daus

1 alvocat, tallat a daus

Suc d'una llimona

2 cullerades d'oli d'oliva

Sal i pebre al gust

Fulles de coriandre fresc per decorar

Preparació:

En un bol gran , combina els cigrons cuits, el cogombre, el tomàquet, la ceba, el pebrot i l'alvocat.

En un bol petit, barreja el suc de llimona, l'oli d'oliva, la sal i el pebre.

Aboca la vinagreta sobre l'amanida i barreja-ho bé.

Decora amb fulles de coriandre fresc abans de servir.

2. Amanida de llenties amb feta i menta

Ingredients:

1 tassa de llenties cuites

1 cogombre, tallat a cubs

1/2 tassa de formatge feta esmicolat

1/4 de ceba morada, finament picada

1/4 tassa de fulles de menta fresca, picades

Suc d'una llimona

2 cullerades d'oli d'oliva

Sal i pebre al gust

Amanida de llegums per un estiu fresquet / freepik

Preparació:

En un bol gran, barreja les llenties, el cogombre, el formatge feta, la ceba i la menta.

En un bol petit, barreja el suc de llimona, l'oli d'oliva, la sal i el pebre.

Aboca la vinagreta sobre l'amanida i barreja-ho bé.

Serveix fred i gaudeix.

Cremes i sopes fredes de llegums

3. Crema freda de cigrons i cogombre

Ingredients:

1 tassa de cigrons cuits

1 cogombre gran, pelat i tallat a trossos

1 gra d'all

2 cullerades de iogurt natural

Suc d'una llimona

2 cullerades d'oli d'oliva

Sal i pebre al gust

Fulles de menta per decorar

Preparació:

En una liquadora barreja els cigrons, el cogombre, l'all, el iogurt, el suc de llimona i l'oli d'oliva fins a obtenir una crema suau.

Assaona amb sal i pebre al gust.

Refrigera durant almenys 1 hora abans de servir.

Decora amb fulles de menta fresca abans de servir.

4. Gaspatxo de llenties vermelles

Ingredients:

1 tassa de llenties vermelles cuites

4 tomàquets madurs, tallats a trossos

1 pebrot vermell, tallat a trossos

1 cogombre, pelat i tallat a trossos

1 gra d'all

3 cullerades d'oli d'oliva

2 cullerades de vinagre de vi negre

Sal i pebre al gust

Preparació:

En una liquadora, barreja les llenties, els tomàquets, el pebrot, el cogombre i l'all fins a obtenir una barreja homogènia.

Afegeix-hi l'oli d'oliva, el vinagre, la sal i el pebre, i barreja-ho novament.

Refrigera durant almenys 2 hores abans de servir perquè els sabors es barregin bé.

perquè els sabors es barregin bé. Serveix fred i gaudeix.

Altres receptes fresques amb llegums

5. Daus de fesols negres

Ingredients:

1 tassa de fesols negres cuits

Truites de blat de moro

1 alvocat, tallat a rodanxes

1 tomàquet, tallat a daus

1/4 de ceba vermella, finament picada

Fulles de coriandre fresc

Suc d'una llima

Sal i pebre al gust

Salsa al gust

Preparació:

Escalfa les truites de blat de moro en una paella.

En un bol, barreja els fesols negres amb la ceba, el tomàquet, el suc de llima, la sal i el pebre.

Col·loca una porció de la barreja de fesols sobre cada truita.

Afegeix rodanxes d'alvocat i fulles de coriandre.

Serveix amb salsa al gust.

6. Hummus de pèsols verds

Ingredients:

1 tassa de pèsols verds cuits

1 gra d'all

2 cullerades de tahina

Suc d'una llimona

2 cullerades d'oli d'oliva

Sal i pebre al gust

Pebre vermell dolç per decorar

Preparació:

En una liquadora o processador d'aliments , barregeu els pèsols, l'all, la tahina, el suc de llimona i l'oli d'oliva fins a obtenir una pasta suau.

Assaona amb sal i pebre al gust.

Serveix l'hummus en un bol i decora-ho amb un rajolí d'oli d'oliva i pebre vermell dolç.

Amanida amb cigrons / freepik

Aquestes receptes no només són refrescants i perfectes per als mesos de calor, sinó que també et proporcionen tots els beneficis nutricionals dels llegums. Incorporar-les a la teva dieta estiuenca t'ajudarà a mantenir una alimentació equilibrada i saludable durant tot l'any.