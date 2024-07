El sopar estrella per perdre pes a l'estiu

Amb l'arribada de les calors solem ingerir menys aliments i és normal, ja que el nostre cos necessita més líquids. Tot i això, és molt necessari mantenir una bona alimentació i proveir al nostre cos de tots els nutrients necessaris. Així doncs, en aquest article us donarem la recepta d'un plat exquisit que us donarà els nutrients necessaris i a més, us farà perdre pes.

Si cerques una idea saludable, fresca i que no requereixi una gran elaboració, aquí et portem el sopar perfecte per als dies d'estiu. Només necessitaràs dos ingredients i un parell de minuts per tenir llesta la teva amanida caprese, molt nutritiva i vitamínica.

Amanida caprese

Ingredients

2 tomàquets grans

Mozzarella

Fulles d'alfàbrega fresques

Oli d'oliva verge extra

Vinagre balsàmic

Sal

Pebre negre

Una amanida caprese per l'estiu / jcstudio

Pas a pas