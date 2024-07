Aquesta és la recepta dels metges per evitar accidents cardiovasculars

Seguir una dieta saludable de vegades és complicat si els ingressos econòmics són baixos. I és que els darrers anys hem anat notant a les butxaques un increment de preus d'algun dels aliments bàsics de la dieta mediterrània. I en especial, un d'essencial a totes les cuines, l'oli d'oliva.

L'alça de preus d'aquest producte típicament mediterrani preocupa els especialistes de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG) ja que podria posar en risc el patró tradicional de consum, especialment entre els més joves i les classes més desafavorides, que podrien canviar la dieta saludable i necessària per productes ultraprocessats i greixos saturats, més barats. I això, tindria unes conseqüències negatives per a la seva salut a llarg termini.

El doctor Fernando López Segura, un dels investigadors principals de CordioPrev i un referent en la investigació relacionada amb l'oli d'oliva verge extra, es mostra optimista sobre això. Creu que l'increment de preus dels aliments que formen part de la dieta mediterrània, especialment de l'oli d'oliva verge extra (AOVE), és conjuntural. I això és una bona notícia ja que la millor recepta per evitar patir accidents cardiovasculars és seguir una dieta mediterrània que inclogui una quantitat suficient d'oli d'oliva verge extra.

Tots hauríem de consumir entre 40 i 50 mil·lilitres d'oli d'oliva extra diàriament. / PIXABAY

Tres cullerades soperes d'AOVE al dia

El doctor Fernando López Segura, que fa més de 30 anys que estudia els beneficis de l'oli d'oliva en el camp de les malalties cardiovasculars, explica que tots hauríem de prendre diàriament entre 40 i 50 mil·lilitres d'oli d'oliva extra (AOVE), o el que és el mateix, entre tres i quatre cullerades soperes al dia.

Una quantitat que, segons assenyala l'expert, no suposa un gran esforç econòmic. “Al mes serien entre litre i litre i mig per persona, i per això no suposaria una quantitat econòmica tan elevada (10 o 15 euros al mes, amb els preus actuals)”. El doctor considera que, "a la inversió en la nostra salut i la de la nostra família, no cal posar-hi preu, i més quan s'estan destinant més diners a altres hàbits nocius, com ara la ingesta d'alcohol o tabac que són molt més cars i molt perjudicials" . En aquest sentit, l'expert assenyala que aquests 10 o 15 euros al mes per persona del litre i mig de l'AOVE equivaldrien al que només costarien tres paquets de tabac.

Els nens i joves són els que menys segueixen la dieta mediterrània

Un altre aspecte que preocupa els especialistes en medicina general és que l'adherència a la dieta mediterrània és molt baixa entre els infants i els joves. Tal com indica la responsable del Grup de Treball d'Endocrinologia i Nutrició de SEMG, Guadalupe Blay, entre un 30 i un 40% dels espanyols segueixen aquest tipus de dieta, especialment els més grans de 50 anys.

Només el 20% dels nens i joves segueixen la dieta mediterrània / SENIVPETRE. FREEPIK.

Però si ens fixem en el grup població més jove, aquests percentatges cauen situant-se entre el sol el 10-20% de nens i joves. Aquest grup té un tipus de dieta basada en greixos saturats i productes ultraprocessats, com la brioixeria industrial. En el cas dels joves entren en joc les dietes miracle per no engreixar i mantenir un perfecte equilibri corporal sense cap base científica, que contenen múltiples components i hàbits potencialment perjudicials.

Segons la doctora Blay, els nens i els joves són l'estrat de la població sobre el que cal incidir més en el consum de la dieta mediterrània, ja que el futur de la salut de la nostra societat en depèn. Caldria començar per l'educació a les escoles i, per descomptat, conscienciar els pares. Pel que fa als joves, cal fer campanyes de difusió que els informin adequadament dels beneficis de la dieta mediterrània i els facin veure l'absurditat de les dietes miracle, fins i tot els seus perills.

AOVE i dieta mediterrània: la recepta per evitar accidents cardiovasculars

Són molts els estudis científics que han demostrat l'eficàcia que té la dieta mediterrània en la prevenció de problemes cardiovasculars. Els elements clau d´aquest patró tradicional són l'ús abundant d´oli d´oliva verge extra i l´elevat consum d´aliments d´origen vegetal natural (fruites, verdures, fruits secs i llegums) i peix, juntament amb la reducció de carns processades, carns vermelles i productes ultraprocessats.

Però un nou estudi, el CordioPrev publicat per la revista científica The Lancet, ha demostrat per primera vegada que la dieta mediterrània rica enriquida amb oli d'oliva verge extra prevé la recurrència d'accidents cardiovasculars. Com detalla el doctor Fernando López, després de set anys de seguiment a 1.002 pacients que havien patit un infart l'any anterior inclosos a l'estudi, la meitat amb dieta mediterrània i AOVE, i l'altra meitat amb dieta baixa en greixos, els que van seguir la dieta mediterrània van reinfartar o van morir un 27% menys -en el cas dels homes, que és el grup més important, aquesta xifra va arribar fins al 32%- davant dels que van consumir la dieta baixa en greixos.

De la mateixa manera, el CordioPrev ha ofert multitud de dades que demostren que l'AOVE té efectes favorables sobre tots els factors de risc cardiovascular i els mecanismes de producció de l'arteriosclerosi: colesterol, hipertensió arterial, diabetis, oxidació, inflamació, coagulació, protecció de endoteli, etc.

Perdre pes requereix temps i una alimentació sana / FREEPIK

En definitiva, aquest estudi demostra que seguir una dieta mediterrània amb AOVE pot ser tant o més eficaç per prevenir la mort i el reinfart que els medicaments. Aquest efecte beneficiós de l'oli se suma als efectes dels medicaments aspirina, estatines, etc. per tant, “igual que s'està començant a prescriure exercici físic des de les consultes, caldria prescriure seguir una dieta mediterrània rica en oli d'oliva verge extra”.