Descobreixen una recepta culinària de fa 4.000 anys

Cuinar sempre ha estat de moda. I els plats tradicionals mai passen a segon terme, tot i les nombroses innovacions culinàries. I és que la cuina tradicional conté diversos aliments i maneres de fer que no s'han de perdre per la rapidesa d'aquest segle. Així doncs, avui et descobrirem quina és la recepta més antiga del món, gràcies a uns investigadors de la Universitat de Yale.

Al llarg de la història hi ha hagut milers de receptes, però n'hi ha algunes que et permeten recordar el passat. Això és perquè poden recordar-te algun familiar que les preparava o pel simple fet que la història les ha portat fins als nostres dies.

El descobriment de la recepta més antiga

La Universitat de Yale ha desxifrat un conjunt de 25 tauletes mil·lenàries. I això ha fet descobrir que aquest conjunt de tauletes conformen un llibre de receptes. Gràcies a aquesta traducció van poder revelar quina és la recepta més antiga del món.

Es tracta d'un guisat de xai que té l'origen a Babilònia, on aquests plats estaven reservats per a l'elit. La recepta té més de 4.000 anys d'antiguitat.

Un equip de la universitat es va encarregar de recrear minuciosament la recepta, juntament amb dues més. Es van presentar a l'esdeveniment “Una gana pel passat” on van presentar la seva elaboració.

Ingredients

450 grams de cama de xai trossejada

½ tassa amb greix d'ovella fosa

½ cullerada de sal

1 got de cervesa

½ got d'aigua

1 ceba picada

1 got de ruca picada

½ got coriandre picat

La recepta de guisat de xai / freepik

1 culleradeta de comí

450 grams de remolatxa fresca trossejada

1 porro picat

2 alls

1 cullerada de llavor de coriandre

Porradell i coriandre picats per elaborar una pasta

Gojko Barjamovic i Nawal Nashrall, experts culinaris, van controlar el procés d'elaboració.

Preparació de la recepta

Escalfeu el greix d'ovella en una olla gran.

en una olla gran. Afegiu-hi el xai i poseu el foc a màxima potència perquè s'evapori la humitat.

Incorporeu la ceba

Incorporeu la remolatxa, la ruca i el coriandre . Cuineu-ho fins que s'evapori tota la humitat.

. Cuineu-ho fins que s'evapori tota la humitat. Aboqueu la cervesa juntament amb aigua i poseu a bullir

i poseu a bullir Disminuïu el foc i afegiu el porro i els grans d'all picats

Deixeu una hora que el guisat vagi a foc lent

Piqueu porradell i coriandre fresc fins a obtenir una pasta

fins a obtenir una pasta Emplateu el guisat i empolvoreu llavors seques de coriandre al costat de la pasta elaborada anteriorment

L'elaboració d'aquesta recepta és un homenatge a l'evolució de la cuina al llarg dels segles. Ensenya com és possible adaptar menjars antics als temps i malgrat que, els canvis demostren que compartir moments forma part dels éssers humans.