Aquests són els aliments que no s'han de consumir a l'estiu

Les calors de l'estiu fa que certs aliments siguin més propensos a desenvolupar microbis dolents per a l'organisme. Així doncs, cal evitar el consum de certs aliments, per evitar els riscos microbiològics que comporten. En cas d'ingerir-los, la nostra salut es pot veure afectada negativament.

Cada any, un nombre significatiu de persones acudeix a urgències per intoxicacions alimentàries. Tot i que la majoria dels casos no són greus, es poden presentar complicacions com la deshidratació.

És comú creure que durant els dies calorosos, la gent tendeix a consumir menys aliments i a optar per opcions més fresques i lleugeres. Tot i això, què diuen els experts sobre l'impacte de la calor en la quantitat i tipus d'aliments que consumim?

Aquests són els aliments que cal evitar durant l'estiu

Maionesa casolana

Aquest problema d'higiene alimentària no existeix amb les maioneses industrials. En aquests casos s'empra l'ou pasteuritzat com a element principal.

La carn picada

Els experts aconsellen evitar el consum de proteïnes d'origen animal, com ara la carn de vaca, vedella, xai i porc per l'alt contingut en greixos.

Evita menja carn picada a l'estiu / wirestock

Fruita tallada

La fruita tallada i conservada sense refrigerar no està exempta de riscs patològics. En concret, la fruita es pot contaminar durant la producció, el transport o l'emmagatzematge

Peix cru

El peix i el marisc cuits ajuden a incrementar les mesures de seguretat en la compra, el transport, la manipulació i la conservació.

Alcohol i begudes ensucrades

El perill d'aquest tipus de begudes no es refereix a un problema de seguretat alimentària sinó de salut, ja que hi ha un risc més gran de deshidratació quan es consumeixen en dies càlids.