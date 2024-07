Compte amb la pinya, pot arribar a ser perjudicial per a la salut

La pinya és una fruita que se sol menjar a l'estiu, perquè és dolça i sucosa. Serveix tant per a l'hora de les postres com per a berenar. Però, sabies que els experts recomanen no menjar-ne gaire? T'expliquem per què.

Originària de Sud-amèrica, aquesta delícia és rica en vitamina C, essencial per a l'organisme per la seva capacitat antioxidant, cosa que ajuda a prevenir l'envelliment cel·lular i a reparar teixits de manera més ràpida.

A més, reforça el sistema immunitari, protegint-nos de malalties. La pinya també actua com un antiinflamatori natural i millora la digestió gràcies al seu alt contingut de fibra. És una font d'hidratació excel·lent, ja que està composta principalment per aigua. La millor època per gaudir de la pinya és al juny, encara que es pot trobar durant tot l'estiu.

Aquestes són les persones que no haurien de prendre pinya

Per exemple, es desaconsella la pinya a les persones amb problemes de ronyó. Aquells pacients que pateixen càlculs o insuficiència renal no haurien d'ingerir-la perquè es podrien veure agreujades les pedres en aquest òrgan que resulta primordial per a un dels sistemes que netegen l'interior del cos.

Això és degut a l'alt contingut en minerals de la pinya, com el calci o el potassi que, si bé són essencials per al bon funcionament del cos humà, alhora poden causar complicacions en pacients amb aquest tipus d'alteracions al seu aparell excretor.