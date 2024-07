Descobreix les 3 millors pizzes, segons l'OCU

Sopar pizza els divendres nit sol ser molt freqüent, però, realment és saludable? Aquest debat està en auge i és que el consum de certs ingredients pot arribar a ser molt perjudicial per a la salut. La pizza és un menjar típic italià i l'avantatge que té és que la pots trobar de tots sabors i ingredients. Així doncs, és més senzill que agradi a tothom. Tot i això, et venim a explicar quines hauries d'eliminar de la teva dieta, ja que poden ser molt perjudicials per a la salut, i quines són les millors, segons els experts.

D'altra banda, hi ha pizzes de més o menys qualitat i se cenyeixen a tota mena d'economia. És un aliment que es troba a tots els supermercats, existeixen congelades i refrigerades. Així mateix, tenen un rang ampli de preus depenent de la marca o dels productes amb els quals estigui elaborada.

Pizza congelada vs. Pizza refrigerada

Mode de conservació : La pizza congelada s'ha de guardar al congelador a temperatures sota zero i s'introdueix congelada al forn. En canvi, la refrigerada s'ha de guardar a la nevera a temperatura freda, però no sota zero.

La pizza congelada sol tenir un sabor natural, ja que la congelació permet crear receptes més elaborades i els aliments conserven millor les seves propietats. Econòmiques : Les pizzes de nevera solen ser més econòmiques, pel fet que la qualitat dels seus ingredients és més baixa.

: Les pizzes de nevera solen ser més econòmiques, pel fet que la qualitat dels seus ingredients és més baixa. Caducitat: Les pizzes congelades tenen una data de caducitat més llarga que les refrigerades.

Estàs acostumat a menjar pizzes vegetals? / KamranAydinov

Quina és la millor opció a l'hora de triar una pizza?

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha realitzat un estudi en què ha analitzat un total de 118 pizzes per alertar quines són més recomanables per consumir.

Després de l'estudi, l'organització ha arribat a la conclusió que tant les pizzes congelades com les refrigerades contenen molt de greix i sal i una gran quantitat d'additius, això no és gens recomanable per a un consum diari.

Les pizzes de barbacoa, quatre formatges i pernil dolç es troben entre les pitjors del rànquing.

L'estudi mostra que les pizzes vegetals són les més aptes per consumir.

Després d'analitzar 25 pizzes vegetals, 17 van obtenir una qualificació acceptable. Això vol dir que es poden consumir de manera ocasional però sense abusar-ne, ja que continuen sent de baixa qualitat per a la nostra salut i benestar.

Top 3 millors pizzes de supermercats

Veggie Lovers: Es tracta d'una pizza congelada, que destaca per l'absència d'additius i baixa en greixos saturats. El preu és de 6,45 €€. La Vegetale de Forno di Pietra: Aquesta destaca pel seu baix grau en processament i el seu preu econòmic,3,65 €€. Coliflow Verdures: Una pizza amb massa de coliflor. El preu és de 4,49 €.

Cal evitar aquest aliment per aconseguir portar una vida saludable. Gaudir d'una pizza de manera ocasional no és un problema, el que és perjudicial per portar un estil de vida saludable és consumir-les de manera reiterada.

Una altra opció és consumir-les casolanes, introduir-los aliments amb bons nutrients per complaure l'enveja d'aquest plat.