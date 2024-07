Substituir el sucre per edulcorants com la sacarina ajuda realment a aprimar-se?

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha declarat que l'edulcorant aspartam, un dels més utilitzats en els refrescos baixos en calories, llaminadures i medicaments, com a "possible cancerigen" per als humans. L'Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer (IARC) i l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura estableixen que l'evidència científica és limitada. Tot i això, ha estat classificat dins del grup 2B, per la qual cosa podria provocar càncer. El comitè d'experts manté que la ingesta diària recomanada no ha de superar els 40 mil·ligrams per quilo de pes al dia. Tot i això, no són els únics “riscos” dels edulcorants.

Els doctors Francisco Gómez Delgado i Pablo Pérez Martínez, membres de la Societat Espanyola d'Arteriosclerosi (SEA) i de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI) han publicat un estudi que evidencia que, lluny d'incidir positivament a la nostra salut, tenen “efectes negatius per al sistema cardiometabòlic”.

En aquesta investigació s'analitza com el consum d'edulcorants artificials incideix sobre el desenvolupament d'obesitat, factors de risc cardiometabòlics com la hipertensió, la dislipèmia (alteració dels nivells de greix en sang) i la diabetis mellitus, i fins i tot en el desenvolupament d'esdeveniments cardiovasculars.

Tradicionalment, el consum dels edulcorants artificials es presentava com una alternativa per a la reducció de l'aportació calòrica a la dieta, per la qual cosa s'havia establert com una opció ideal especialment interessant en persones amb sobrepès i obesitat.

Però els autors de l'estudi determinen que el consum d'aquests productes afavoreix “un increment ponderal derivat de diferents mecanismes a escala neuroendocrina relacionats amb la sacietat i que s'activen de forma anòmala després de ser consumits”. No tenen cap mena de “benefici sobre el control del pes” i assenyalen que “no poden ser una alternativa a altres mesures nutricionals més saludables com el consum de productes d'origen vegetal, la reducció del consum d'aliments processats i la realització d'activitat física regular”.

El consum d'edulcorants augmenta el risc de patir diabetis

El consum d'edulcorants artificials incrementa entre un 18% i un 24% el risc de desenvolupar diabetis mellitus tipus 2 i fins i tot un 44% de desenvolupar síndrome metabòlica (grup de factors de risc de malaltia cardíaca, diabetis i altres problemes de salut).

El consum d'edulcorants artificials provoca alteracions en la regulació dels mecanismes de la sensació de sacietat, a més d'alteracions a la microbiota intestinal, i un increment de la secreció d'insulina. Tot plegat genera l'escenari perfecte per al desenvolupament de diabetis.

Un home consumeix sacarina per endolcir un te / PIXABAY

El principal autor d'aquest treball, el doctor Gómez Delgado, indica que “hi ha proves suficients que ens permeten establir que el consum d'edulcorants artificials interfereix de manera negativa en el nostre metabolisme, especialment en el metabolisme de la glucosa, augmentant el risc de desenvolupar diabetis mellitus tipus 2”. Però, hauríem d'evitar consumir edulcorants? El doctor Pérez Martínez subratlla que “l'ideal seria limitar-ne el consum o fins i tot evitar afegir edulcorants artificials al cafè o les infusions”.

Els edulcorants són segurs?

L'OMS ja va advertir el mes de maig passat que no serveixen per res si el que pretenem és perdre pes, mantenir un pes saludable o reduir el risc de patir malalties com cròniques com la diabetis.

Pel que fa a aquests efectes no desitjats que els productes substitutius del sucre poden provocar a llarg termini, potser no es deuen tant als efectes nocius de consumir edulcorants, sinó al fet que no ajuden a resoldre els problemes de salut relacionats amb el pes i les malalties cròniques que se'n deriven.

Una persona es mira els nivells de glucosa / OMS - ARXIU

És important remarcar que tant l'OMS com l'Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) estableixen que el seu consum és segur, ja que tots aquests productes passen les proves toxicològiques corresponents de seguretat i el seu ús està regulat per la legislació.