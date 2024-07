Vols descobrir els beneficis del 'Mindful Eating'?

Conèixer altres maneres de veure l'alimentació pot ser molt beneficiós per a la nostra salut. En aquest cas us portem un nou concepte estatunidenc, el mindful eating o alimentació conscient. Això, no és cap dieta. És un tipus de mètode que et vol mostrar la importància de saber que menjaràs, el que estàs menjant i el que has menjat. És un treball molt semblant al Mindfulness.

Això vol dir que menjar de forma conscient ens permet concentrar-nos en el menjar que ingerim, de manera que posem atenció a les emocions i sensacions que ens proporciona el seu consum durant tot el temps: Des que planegem què menjarem, cuinem, seiem a taula i acabem.

La fam emocional produeix una sensació d'urgència, de necessitar el menjar en aquell mateix instant

Així, es pot diferenciar d'una manera més clara la gana física de la gana emocional. I és que, sentiments com l'estrès, la preocupació o l'ansietat es poden traduir en un senyal erroni que identifiquem com a gana quan realment no ho és.

La psicòloga Inés Laso explica ha explicat que, encara que habitualment es confonen, són molt fàcils de diferenciar la gana física de l'emocional.

"La gana emocional apareix de forma sobtada, no com la gana fisiològica que ho fa gradualment. Produeix una sensació d'urgència, de necessitar el menjar en aquest mateix instant, i es dona un desig per menjars molt específics".

El símptoma principal és no poder controlar l'impuls per menjar, a més de fer-ho sense tenir sensació física. I, sobretot, “antulls” per aliments ultraprocessats, carregats de sucre i farines refinades (xocolata, gelat, brioixeria...).

També sol provocar una sensació d'alleujament a l'hora de menjar, i després un sentiment de culpa. Però és important assenyalar que no s'ha de confondre amb un Trastorn de la Conducta Alimentària, com ara anorèxia o bulímia.

Menges per ansietat? Descobreix-ho / pvproductions

No és una dieta per aprimar-se

Tot i que menjar és una necessitat fisiològica, moltes vegades ho fem per costum. Per això, la primera pregunta que ens hem de fer és mengem perquè tenim gana o perquè simplement és l'hora de dinar o sopar?

La nutricionista Desy Montero (@desymontero_nutricionista) assenyala a Guies de Salut que “s'atén les necessitats nutricionals i també es té en compte l'enllaç associat a l'alimentació: horaris, emocions, paràmetres culturals on hem estat educats…”. I el 'mindful eating' és per a tots els públics, però també està indicat per a pacients amb TCA i excés de pes o obesitat.

“Qualsevol persona, fins i tot amb patologies digestives, perquè al final hi ha una relació molt directa entre la malaltia i com cursarà depenent de com sigui el nostre estat d'ànim. Ajuda, per exemple, els pacients amb la malaltia de Crohn, que amb un brot diarreic, han de fer una restricció alimentària”.

L'alimentació conscient ens proporciona tots els elements perquè ens puguem centrar en el menjar, aprenguem a notar la sacietat i identificar els senyals que ens mana el nostre organisme sobre quan és el moment de menjar. I Montero ho exemplifica així:

“Em ve de gust menjar-me una bossa de patates fregides, però, a què respon? Per què no hi ha aliments? Per què he fet un gran esforç i necessito menjar alguna cosa que proporcioni molta energia? O és perquè estic al sofà veient la televisió?”

És l'autoconeixement per saber l'origen d'aquest desig, tot i saber, per exemple, que és un aliment ultraprocessat i que no aporta cap valor nutricional al nostre cos. Tot i això, no és tot blanc o negre: al 'mindful eating' no es prohibeix res, és a dir, menjar “des de la consciència plena”.

“Raonar per què vull prendre aquest producte: em beneficia? M'acosta a la persona que vull ser?”. I si, tot i això, es vol menjar un determinat aliment, endavant.

Menjar lent i sense ansietat

El nutricionista és el professional que pot ajudar a dur a terme l'alimentació conscient o mindful eating.

Hem de reconèixer els senyals que ens mana el nostre organisme (gana i sacietat) i no menjar segons l'hora que marca el rellotge.

Cal no oblidar que també és fonamental menjar a poc a poc, per apreciar les textures i sabors de cada aliment.

De fet, un estudi recent confirma que menjar de pressa augmenta el risc d'obesitat.

Així ho recull una investigació del CIBER de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBEROBN), publicat a la revista The Journal of Pediatrics, que ha avaluat l'associació entre la velocitat en menjar i el risc a desenvolupar sobrepès i altres factors de risc cardiometabòlic a menors.

És saludable la forma en la qual menges? / freepik

I s'ha demostrat que aquells nens amb més velocitat d'ingesta presentaven:

Menor adherència a la dieta mediterrània

Més risc de presentar sobrepès i/o obesitat

Increment en els nivells de greix corporal, tensió arterial i glucosa a la sang

Això indica que el menjar més ràpid podria estar associat amb el consum d'aliments menys saludables com aquells amb més contingut energètic i que poden resultar més atractius al gust dels nens. Són aliments que solen tenir una textura més suau i un sabor intens.