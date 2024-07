La millor opció per protegir el cos de l'onada de calor: dur més roba o menys?

Aquests dies la calor es nota molt i això fa que hàgim de buscar alternatives per poder estar frescos i evitar els cops de calor. Una de les opcions és anar més lleugers de roba, però realment aquesta és una bona alternativa? Descobreix si amb les onades de calor és bo dur més o menys roba. La clau és la relació entre la temperatura corporal i l'externa.

Quan arriben les calors, als països occidentals acostumem a treure'ns la roba. No obstant això, als països on més fort es nota el sol i les temperatures són més altes, on teòricament han d'estar els autèntics experts sobre protecció de la calor… el que fan és tapar-se, fins al cap, en comptes de destapar-se. Per què?

El primer, com s'entén fàcil, és perquè la intensitat dels raigs solars en aquestes zones pot provocar autèntiques cremades a la pell si la deixéssim exposada directament a ells.

I per córrer aquest risc no cal anar-se'n a temperatures de 50 graus que gairebé no existeixen. El mateix ens pot passar aquí quan estem parlant de temperatures properes o superiors als 40 graus.

Fins i tot, amb temperatures més baixes podem tenir disgustos en forma de cremades greus, sobretot quan parlem de zones on gairebé mai no s'arriba als 30 graus, com a Astúries o moltes zones de Galícia, i la pell no hi està acostumada.

Així que, aquesta és la primera raó per la qual van tan “abrigats” els habitants dels països més calorosos del planeta. Però amb una peculiaritat molt important: Sempre porten robes soltes.

Anar més abrigat pot fer que passis menys calor? / freepik

Aïllar el cos de l'exterior: clau per evitar la calor

I aquesta és una característica fonamental, perquè gràcies a portar roba solta, als espais que queden entre les peces de roba i la pell es creen uns corrents de convecció que permeten expulsar la calor del cos més eficientment.

A més, amb les altes temperatures i els forts raigs del sol, el més normal és que amb poca roba comencem a suar amb més facilitat, i això no és una bona idea si estem parlant de zones on l'aigua és un bé escàs.

Una altra raó important és la més senzilla d'entendre. Si el nostre cos està a 37 graus centígrads i a la vorera del carrer hi ha 40 o 42 graus, el millor és aïllar el nostre cos de l'exterior. I la roba és un bon aïllant tèrmic. Sobretot quan parlem de peces confeccionades amb teixits que permeten controlar la hidratació. I soltes.

És clar que tot el que hem dit només aplica per a temperatures realment altes i calor de veritat. Perquè si estem parlant d'uns 30 graus, treure's roba sol ser una idea millor.

Això sí. No pensem que els 40 graus que a moltes zones se superaran avui, són una cosa molt habitual a moltes altres parts. Perquè la temperatura més gran que s'ha registrat mai sobre la terra és de 56,7 graus centígrads, registrats a la Vall de la Mort, Califòrnia, el 10 de juliol de 1913. I molt pocs llocs del planeta superen els 50 graus alguna vegada.