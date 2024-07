El bon hàbit que pots perdre si fas servir massa la fregidora d'aire

L'electrodomèstic de moda és, sens dubte, la fregidora d'aire (air fryer): aquest article a cavall entre un microones i un forn va arribar a les nostres vides amb la promesa de permetre'ns gaudir d'una dieta equilibrada i una vida molt més fitness, però amb el pas del temps s'ha demostrat que la seva simple presència a la cuina no és suficient per provocar el canvi d'hàbits que tots estem desitjant fer.

La moda de l'air fryer ha fet que moltes llars ja tinguin aquest aparell, que permet 'fregir' els aliments sense utilitzar oli i gastant molta menys electricitat, però també cal anar en compte en la manera que s'utilitza.

Per què cal evitar la fregidora d'aire en excés

Com que l'air fryer utilitza menys oli, és bona per a la salut i bona per a la butxaca dels consumidors. A més, els plats fregits que cuinem amb ella hi ha menys substàncies tòxiques resultants del procés de fregit.

Ara bé, per contra, és un aparell que tarda més a preparar el menjar, amb una mida reduida que no permet cuinar gaire quantitat a la vegada i no serveis per a tots els aliments. I aquí ve el més preocupant: si s'utilitza en excés, es perd un bon hàbit: el consum de verdures i aliments cuinat al vapor o frescos. La millor opció és combinar les tècniques de menjar, no només optar per la fregidora d'aire.