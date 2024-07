Coneixes el pa de la dieta keto?

Deixar de menjar pa sol ser molt difícil i és que, aquest aliment sol ser molt demandat i més ara a l'estiu, quan el que volem o necessitem és menjar ràpid per anar-nos a banyar a la platja, o per sopar alguna cosa fàcil de fer. Però, què passa amb les seves calories? Si el que vols és continuar gaudint del sabor del pa i perdre pes, et duem la millor opció: pren nota!

La recepta de la dieta Keto

Una recepta molt recomanada per a aquells que busquen una alternativa al pa convencional amb millors nutrients i més beneficis. Per preparar-la només necessites uns 2 minuts i un microones.

Estem parlant del pa de tonyina. Una opció amb baix contingut calòric i molt fàcil de preparar.

L'únic que necessitaràs serà un ou, una llauna de tonyina al natural i una culleradeta de llevat químic. Barreges els ingredients amb una batedora fins a obtenir una pasta uniforme i cremosa i els aboques en una tassa. Escalfa al microones durant dos minuts i llest.

Pots gaudir del pa de tonyina com a acompanyament o tallar-lo per la meitat i emplenar-lo amb el que més t'agradi. També pots torrar-lo per gaudir de la seva textura cruixent.