Harvard ho diu: aquesta és la fruita que has de tenir sempre a la nevera perquè ajuda a la memòria

Hi ha desenes d'aliments beneficiosos per a la nostra salut. Però no es tracta de crear una dieta agafant una mica d'aquí i d'allà sense saber ben bé què fem ni el perquè. Cert, hi ha propietats concretes d'alguns superaliments que ens poden ajudar a prevenir i millorar malalties, i és important conèixer-los. Avui us parlem d'una fruita que, segons ha descobert un estudi de la Universitat de Harvard, realitzat per l'especialista en nutrició Uma Naidoo, pot ajudar a millorar la memòria.

Es tracta dels nabius, fruita que pertany la família dels fruits vermells i que tot i la seva mida petita, s'han demostrat que té múltiples beneficis i el paper clau que pot jugar a l'hora de mantenir una memòria saludable.

Els nabius son rics en antioxidants / Pixabay

En el seu estudi, Uma Naidoo explica que consumir nabius "pot contribuir a una disminució significativa en el risc de desenvolupar problemes neurològics, alhora que ajuda a millorar la salut mental, perquè ajuda a augmentar la capacitat de concentració".

Afegir aquest producte a la nostra dieta diària, disminueix el risc de pèrdua de memòria, i també ajuda a un millor funcionament del nostre cervell, segons es desprès de l'anàlisi fet per l'especialista de Hardvard. Segons el seu estudi, afegir fruita a la dieta habitual redueix en un 20% el risc de deteriorament cognitiu.

Un pastís de nabius / PIXABAY

Altres propietats dels nabius són els antioxidants, que ajuden a reduir la inflamació general del cos i en concret del cervell. A més, el seu alt nivell en flavonoides, uns compostos vegetals, poden ajudar a disminuir el risc de patir demència.

Els nabius són rics en fibra, potassi, magnesi, vitamines C i K i prebiòtics.

Més beneficis dels nabius

Altres estudis realitzats per investigadors de l'Escola de Salut Pública TH Chan de Harvard han descobert que menjar nabius pot reduir el risc de diabetis tipus 2 i que els aliments rics en antocianines (sobretot nabius i maduixes) poden ajudar-nos a mantenir el nostre pes. Eric Rimm, professor d'epidemiologia i nutrició a la mateixa institució, en un article del Washington Post, va explicar recentment que “de mitjana, les persones que mengen més nabius semblen viure una mica més”, i va suggerir menjar una tassa per dia d'aquesta fruita per obtenir tots els beneficis per a la salut.

Poden menjar-se en 'cru', liquats en sucs, en galetes o bescuits... El ventall de receptes amb nabius és molt ampli.