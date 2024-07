Sardines en llauna: aquestes són les tres millors, segons l'OCU

Les llaunes de conserva són un dels productes bàsics en tot rebost de la cuina mediterrània. Duren molt temps i ens poden salvar de molts sopars, dinars i fins i tot esmorzars. I la seva versatilitat se suma al fet que solen agradar a gran part de la població. Per això tenen tanta bona fama.

Entre les llaunes que més triomfen hi ha les de tonyina, els musclos i les sardines. Tres conserves molt populars a tota la península i no en trobaràs a faltar en cap supermercat, que les distribueixen en diferents tipus i marques. La pregunta és, però, quines d'aquestes marques són les de millor qualitat?

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha volgut resoldre el dubte i ha posat a prova algunes de les marques més conegudes d'entre les que es venen als supermercats espanyols i ha compartit els resultats de l'anàlisi. Una recerca que s'ha centrat en una de les tres conserves amb millor fama: les sardines, concretament les sardines en oli d'oliva.

L'aliment enllaunat escollit per l'OCU per aquesta recerca es presenta en diferents formes: les sardines en escabetx, en tomàquet, en oli de gira-sol i en oli d'oliva. En aquest cas, s'han volgut centrar en aquest darrer i s'han analitzat 19 marques diferents.

Una llauna de sardines / PIXABAY

Anàlisi i procediment

L'OCU han tingut en compte diferents factors: si l'oli és realment 100% d'oliva i si la quantitat de sardina a la llauna compleix el mínim que la normativa exigeix. A més, paral·lelament, un panell d'experts s'ha dedicat a analitzar característiques com l'olor, el sabor, la textura o l'aspecte.

"Hem volgut assegurar-nos que l'oli fet servir és de veritat d'oliva, que no el substitueixen per altres olis vegetals ni tampoc el barregen, fet que està expressament prohibit per la normativa", exposa l'OCU a través del seu portal web, on assegura que després de l'anàlisi del perfil d'àcids grassos "totes les marques utilitzen oli 100% d'oliva".

Resultat: les millors llaunes de sardines

La conclusió ha estat una llista amb les millors llaunes de sardines del mercat, triant les tres opcions amb millor relació entre la qualitat i el preu de l'aliment. En aquest grup destacat les que han nomenat com les 'Compres Mestres', tres productes de marca blanca que surten per menys de 9 euros el quilo. Són les següents:

Auchan (Alcampo). Qualificació global: 67 sobre 100

Preu: 1 euro la llauna de 120 grams.

Observacions de l'OCU: obté bones qualificacions en la majoria dels criteris examinats, encara que també s'observen alguns esquinçaments en les peces.

Hacendado (Mercadona). Qualificació global: 65 sobre 100

Preu: 1,90 euros el pack de 2 llaunes de 117 grams.

Observacions de l'OCU: bona qualitat general, si bé hauria de reduir el contingut de sal i oferir un etiquetatge més complet.

Nixe (Lidl). Qualificació global: 64 sobre 100

Preu: 1,89 euros per cada pack de 2 llaunes de 124 grams.

Observacions de l'OCU: excel·lent relació qualitat/preu, atès que són les sardines més barates de l'estudi, però hauria de reduir la quantitat de sal.

Són sanes les llaunes de sardines?

L'Organització de Consumidors i Usuaris ha aprofitat aquest estudi per a parlar sobre les qualitats de les sardines enllaunades i resoldre un dubte que moltes persones s'han fet alguna vegada: són realment sanes aquestes conserves?

La seva resposta és clara: sí, ho són. Però no és or tot el que llueix, i també han destacat alguns inconvenients que es veuen reflectits en la qualitat final del producte, després de passar pels processos que les converteixen en conserves.

"Molts consumidors mengen sardines convençuts de que es tracta d'un aliment amb bones qualitats nutricionals. I tenen raó, perquè realment és un peix ric en àcids grassos omega-3, minerals com el iode i el fòsfor i proteïnes d'alt valor biològic", assenyala l'OCU en el seu comunicat. Ara bé, també recorden a la ciutadania la importància de tenir en compte l'alt contingut en greix de les sardines, pròxim al 15%, que pot afectar negativament "persones que necessiten controlar el pes". Quant al contingut en sal, recalquen que "és alt com en totes les conserves, però no exagerat". L'única de les marques que ha destacat negativament en aquest àmbit és la del Carrefour, amb uns "excessius" 1,6 grams de sal per cada 100 grams de producte.

Els "defectes"

D'altra banda, l'OCU assenyala com els contres més notables de les sardines enllaunades dels supermercats espanyols dues característiques diferents: la presentació i l'homogeneïtat de les peces. En primer lloc, l'OCU explica que "en 13 de les 19 llaunes examinades, les peces presenten trencaments i esquinçaments, sovint de forma molt evident, i falten algunes retraccions musculars per excés de cocció". Sobre l'homogeneïtat de les peces, exigida pel reglament, l'organització confirma la disparitat notable en les grandàries de les peces analitzades.