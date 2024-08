Tres receptes ideals per gaudir de l'estiu mentre perds pes

A l'estiu ens agrada menjar aliments frescos i lleugers. Amb les calors que fa, hem d'ajudar el nostre organisme a estar hidratat i que faci digestions ràpides, que no siguin pesades. A més, anar a la platja i portar alguna cosa fresqueta és clau per poder passar una bona jornada. Així doncs, a més a més, aprofitarem per perdre els quilos que ens sobren. Menjar aliments lleugers, més sovint i hidratants és clau per aconseguir una bona salut i hidratació a l'estiu. En aquest article et duem tres receptes per si vols menjar sa i equilibrat a l'estiu, mentre perds pes.

Menjars sans per aprimar-se

Amanida de quinoa amb verdures i hummus

La quinoa és un superaliment ple de proteïnes i fibra, ideal per mantenir-nos saciats durant més temps. Per a aquesta amanida, necessitaràs quinoa, cogombre, tomàquets cherry, pastanaga ratllada, alvocat i una mica d'hummus.

Preparació : Cuina una tassa de quinoa seguint les instruccions del paquet i deixa-la refredar. Talla un cogombre a glaçons, els tomàquets cherry a la meitat, i ratlla una pastanaga.

: Cuina una tassa de quinoa seguint les instruccions del paquet i deixa-la refredar. Barreja : En un bol gran, barreja la quinoa amb les verdures i afegeix mig alvocat tallat a trossos.

: En un bol gran, barreja la quinoa amb les verdures i afegeix mig alvocat tallat a trossos. Amaniment: Per donar-li un toc especial, afegeix-hi una cullerada d'hummus i barreja-ho bé. L'hummus no només afegirà sabor sinó que també proporcionarà una dosi extra de proteïnes i greixos saludables.

Aquesta amanida és perfecta per portar a la platja, ja que es manté bé en un tàper i no requereix refrigeració immediata. A més, és un menjar complet i equilibrat que et mantindrà satisfet durant hores.

Wrap de pollastre i vegetals

Els wraps són una opció pràctica i versàtil per a qualsevol àpat fora de casa. Per a aquesta recepta, necessitaràs truites integrals, pit de pollastre a la graella, enciam, tomàquet, pebrot vermell, i una salsa lleugera de iogurt.

Preparació del pollastre : Cuina pit de pollastre a la graella amb les teves espècies preferides i deixa'l refredar abans de tallar-lo a tires.

: Cuina pit de pollastre a la graella amb les teves espècies preferides i deixa'l refredar abans de tallar-lo a tires. Muntatge del wrap : Col·loca una truita integral sobre una superfície plana. Afegeix-hi un full d'enciam, rodanxes de tomàquet i tires de pebrot vermell.

: Col·loca una truita integral sobre una superfície plana. Salsa lleugera: Barreja iogurt grec amb una mica de suc de llimona, sal i pebre. Estén aquesta salsa sobre les verdures i afegeix les tires de pollastre.

Barreja iogurt grec amb una mica de Enrotlla'l bé i embolica'l en paper d'alumini per mantenir-lo fresc. Aquest wrap és una font excel·lent de proteïnes i fibra, ideal per mantenir l'energia durant un dia de platja.

Batut de fruites i espinacs

Un batut és una opció refrescant i nutritiva per a l'estiu. Per a aquesta recepta, necessitareu espinacs frescos, una banana, maduixes, iogurt grec i una mica d'aigua o llet d'ametlles.

Preparació: En una liquadora, afegeix un grapat d'espinacs frescos, una banana madura, un grapat de maduixes fresques (o congelades) i una tassa de iogurt grec.

En una liquadora, Barreja: Afegeix-hi una mica d'aigua o llet d'ametlles per ajustar la consistència i liqua fins a obtenir una barreja homogènia.

Aquest batut és ideal per dur en una ampolla tèrmica a la platja. És una excel·lent manera de consumir les porcions de fruites i verdures, proporcionant vitamines, minerals i antioxidants essencials per al teu cos.

Mantenir una dieta saludable a l'estiu no ha de ser complicat. Aquestes tres receptes són fàcils de preparar, nutritives i perfectes per portar a la platja. L'amanida de quinoa et proporcionarà l'energia i els nutrients necessaris per mantenir-te actiu, el wrap de pollastre i els vegetals són una opció pràctica i equilibrada, i el batut de fruites i espinacs et refrescarà mentre et nodreix amb vitamines i minerals essencials.

Recorda que la hidratació és igualment important, així que no oblidis portar prou aigua. Opta per snacks saludables com a fruites fresques, fruits secs o iogurt natural per complementar aquests menjars. Seguint aquests consells, podràs gaudir de l'estiu mentre cuides la teva salut i el teu benestar.