Vols prendre infusions refrescants i perdre pes?

Estem en un moment en què prendre begudes calentes no ve gens de gust. Amb la calor ens ve de gust prendre begudes refrescants. Però, i si ens agraden les infusions i volem prendre'n? Doncs et mostrem quines són les millors i no només perquè són boníssimes fredes, sinó per què a més, t'aprimaràs. Així doncs, perdre pes, refrescar-se i beure infusions és possible. Coneix les tres infusions que et faran aquest efecte.

Descobreix com aquestes begudes delicioses poden convertir-se en les teves aliades durant els mesos més càlids de l'any.

Tes freds per aprimar-se a l'estiu

Te verd: El clàssic per cremar greixos

El te verd és, sens dubte, un dels més populars quan es tracta de perdre pes. Aquest te és conegut pel seu alt contingut en antioxidants, en particular les catequines, que ajuden a accelerar el metabolisme i augmentar la crema de greixos. Per preparar una deliciosa infusió freda, simplement prepara el te com de costum, deixa'l refredar i afegeix-li gel. Pots afegir unes rodanxes de llimona per donar-li un toc extra de sabor i potenciar-ne l'efecte desintoxicant. Consumir-la regularment pot ser una gran estratègia per als que busquen aprimar-se de manera natural.

Te d'hibisc: Diürètic i depuratiu

El te d'hibisc és una altra opció excel·lent per gaudir a l'estiu. Aquesta infusió té un sabor lleugerament àcid i una vibrant tonalitat vermella, cosa que la fa atractiva i refrescant. L'hibisc és conegut per les seves propietats diürètiques, cosa que ajuda a eliminar l'excés de líquids del cos, reduint així la inflor i contribuint a la pèrdua de pes. A més, conté antioxidants que afavoreixen la salut cardiovascular.

Per preparar una infusió freda d'hibisc, bull les flors seques en aigua, deixa-les reposar i refreda-les a la nevera. Pots endolcir lleugerament amb mel o estèvia, i afegir fulles de menta per a un toc refrescant.

Te de gingebre i llimona: Accelerador del metabolisme

El te de gingebre i llimona és una combinació poderosa per a aquells que busquen perdre pes. El gingebre és conegut per les seves propietats termogèniques, cosa que significa que ajuda a augmentar la temperatura corporal i, per tant, a cremar més calories. D'altra banda, la llimona és rica en vitamina C i té un efecte depuratiu, cosa que ajuda a eliminar toxines del cos. Junts formen una beguda que no només és refrescant, sinó també eficaç per estimular el metabolisme.

Per gaudir d'aquesta infusió freda, prepara el te amb rodanxes de gingebre fresc i suc de llimona. Deixa-ho refredar i serveix-ho amb gel. Pots afegir una mica de mel si prefereixes un toc més dolç.

Te de gingebre i llimona per aprimar-te a l'estiu / freepik

Beneficis de les infusions fredes a l'estiu

Prendre infusions fredes a l'estiu no només és una manera excel·lent de refrescar-se, sinó que també té múltiples beneficis per a la salut. Aquestes begudes són una alternativa saludable als refrescos i sucs ensucrats, ja que no contenen calories buides i poden aportar nutrients essencials. A més, moltes infusions tenen efectes diürètics i depuratius, cosa que ajuda a mantenir el cos lliure de toxines.

Com que són naturals, també són una opció segura per consumir al llarg del dia. Incorporar aquestes infusions a la teva rutina diària pot ser una manera senzilla i efectiva de cuidar la teva salut i mantenir-te hidratat.

Com preparar infusions fredes

La preparació de les infusions fredes és simple i versàtil. La clau és deixar que la infusió es refredi completament abans d'afegir gel, per evitar diluir el sabor. Una altra opció és preparar una infusió concentrada i afegir-hi aigua freda al gust. Pots experimentar amb diferents herbes i fruites per crear les teves pròpies combinacions i sabors. A més, les infusions fredes es poden emmagatzemar a la nevera, la qual cosa les converteix en una opció convenient per tenir sempre a mà una beguda refrescant i saludable.

Altres opcions d'infusions per a l'estiu

A més del te verd, l'hibisc i el gingebre amb llimona, hi ha moltes altres infusions que pots gaudir fredes a l'estiu. El te de menta, per exemple, és excel·lent per a la digestió i té un efecte refrescant. El te de rooibos és una altra opció sense cafeïna, rica en antioxidants i amb un sabor naturalment dolç. Experimenta amb diferents herbes i fruites per trobar la combinació que més t'agradi. La clau és gaudir d'aquestes begudes de manera natural, evitant sucres afegits per maximitzar els seus beneficis.

Les infusions fredes són una manera excel·lent de mantenir-se hidratat i fresc durant l'estiu. No només són delicioses, sinó que també ofereixen múltiples beneficis per a la salut, incloent-hi l'ajuda en la pèrdua de pes. Incorporar aquestes begudes a la teva rutina diària pot ser una manera simple i efectiva de cuidar el teu cos mentre gaudeixes de sabors deliciosos i refrescants. Recorda que la clau és triar ingredients naturals i evitar els sucres afegits.