Descobreix l'aliment que ajuda a perdre pes ràpidament

Aprimar-se és un repte que molts ens posem, però, realment ho complim? L'objectiu és ferm, però sense actitud és molt difícil fer-ho. Així doncs, avui et portem un secret per tal de perdre pes i que no et costi tant. Només necessitaràs introduir aquest aliment dins la teva dieta, tal com recomanen els nutricionistes. A més, mantenir una dieta equilibrada, variada i caminar diàriament, també t'ajudarà.

S'ha debatut molt sobre quines són les fruites més recomanades en una dieta d'aprimament i en aquestes discussions el plàtan, el raïm o les prunes han estat una mica demonitzats per tractar-se de "fruites altament calòriques" i, per tant, s'han associat com a contraproduents si el que estem buscant és perdre pes. Però és el moment de trencar amb els mites.

La nutricionista Laura Jorge Martínez, especialitzada en dietes d'aprimament i en el tractament del sobrepès, ha desvetllat finalment quines són les fruites més recomanades per incorporar a la nostra alimentació quan volem aprimar-nos i la seva resposta ha estat clara: totes les fruites són ideals i vàlides tant si les consumim per una qüestió de salut com si el que busquem és perdre pes.

La fruita és el millor aliment que pots introduir a la teva dieta per aprimar-te / freepik

A escala nutricional no totes les fruites són iguals ni tenen les mateixes calories, però hem de tenir clar que la diferència entre sucres en els diferents tipus de fruita que hi ha és totalment insignificant. Totes les fruites juntament amb les verdures són imprescindibles en qualsevol mena d'alimentació per totes les propietats que tenen i que ens aporten com les vitamines, les proteïnes, els minerals i els alts nivells de fibra. A més, tenen un gran poder saciant pel qual es convertiran en el complement perfecte per picar entre hores d'una manera saludable.

El més recomanat és repartir-se el consum de fruites al llarg de tot el dia de la manera següent: una peça al costat de l'esmorzar, una altra a mig matí i una altra a mitja tarda. Com a truc també pots recórrer a afegir-les a altres plats de menjar.