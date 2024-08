Les rutines dels nutricionistes per perdre pes

Tot i que l'estiu s'està acabant, mai és tard per perdre els quilos que ens sobren. Només necessitem agafar certes rutines. Segons els nutricionistes només necessitem introduir aquests dos hàbits en la nostra rutina cada vegada que sopem i de segur que perdrem pes de forma conscient i sense efecte rebot. El primer de tot és evitar distraccions mentre mengem i el segon és centrar-nos en el que estem fent en el moment. Aquests simples hàbits, tot i semblar senzills, no ho són gens a l'inici. I segons diversos estudis s'ha pogut demostrar que, per exemple, sopar mirant la televisió pot fer-nos engreixar. Per què? Molt senzill: no estem concentrats en el que estem fent: menjar. T'expliquem com fer-ho per tal de començar a perdre pes. I a més, et donem altres consells per continuar perdent els quilos que et sobren.

Menjar a poc a poc i amb aigua també és important. En aquest sentit, has d'evitar tant l'alcohol com els refrescos ensucrats. En ambdós casos estàs consumint calories buides que res t'aportaran i que seran molt difícils d'eliminar del teu organisme de forma posterior. Però també és fonamental que mengis a poc a poc. Menjar no és només (o almenys no ho ha de ser), una cosa merament física que facis per calmar la gana. També ha de ser una cosa de la qual gaudeixis.

Però, a més a més, és important que diferenciïs què és la fam emocional. Es tracta d'un tipus de gana que pots "matar" només bevent un got d'aigua. No has de menjar per poder-ho fer. Per això és només una cosa emocional i no una cosa física com la gana que sents quan, per exemple, no has esmorzat.

Què haig de fer per perdre els quilos que em sobren? / KamranAydinov

Recorda que al final el més important és que mengis productes naturals i que prevalgui la salut per sobre de qualsevol altra cosa. De fet, el que t'ha d'importar és canviar els hàbits més que el menjar. Si comences a menjar millor i a moure't més, podràs aprimar-te de manera que evitaràs el temut "efecte rebot", aquest que aconsegueixes quan de sobte baixes molts quilos gràcies a una dieta miraculosa o gràcies a passar gana.

Aquests són només quilos que aconseguiràs guanyar de forma ràpida poc després. Recorda que has de fer com a mínim 15.000 passos al dia segons l'Organització Mundial de la Salut per estar en bona forma i aconseguir evitar malalties normalment relacionades amb l'excessiu sedentarisme.