Les 7 rutines dels japonesos per aconseguir el cos desitjat

Perdre pes és un dels objectius més sol·licitats. I és que aconseguir el cos i pes desitjat sol ser molt difícil. Per a fer-ho possible podem recórrer a especialistes de nutrició o anar pel nostre compte al gimnàs sota la supervisió d'un professional d'aquest. Però també hi ha l'opció, no tan recomanable, de fer-ho tot pel nostre compte. Dietes per Internet n'hi ha un munt, però són efectives? Avui et presentem què fan els japonesos per aconseguir el cos desitjat: ràpid i efectiu.

Seguir un règim no és senzill per a tothom i, per això, et portem una sèrie de trucs que segueixen els japonesos i que els ajuden a estar sempre en el pes perfecte sense necessitat de fer dieta. Pren-ne nota i incorpora aquestes rutines al teu dia a dia.

7 trucs per aprimar-se sense esforç

1. No saciar-se del tot als àpats. Els japonesos porten un estil de vida anomenat 'Hara Hachi Bu,' que significa "menjar menys per viure més". Aquest mètode es basa a deixar menjar abans d'estar saciat del tot. D'aquesta manera, redueixen la ingesta calòrica que els ajuda a aprimar-se.

2. Consumir aliments fàcils de pair. Si per alguna cosa es caracteritzen els japonesos és per controlar molt els aliments que ingereixen, però no quant a calories, sinó per la seva capacitat per ser digerits, evitant aquells que els facin sentir pesats. Per això, durant els mesos de calor, prenen aliments frescos, i els d'hivern, aquells cuinats. Així, controlen la temperatura corporal.

3. No fer entrenaments de força. Segons el seu estil de vida, els exercicis com caminar, fer ioga o estirar són els que ajuden el cos a assolir un estat de relaxació, mentre ajuden a cremar les calories.

4. Una alimentació basada en el yin i el yan. El seu estil de vida se centra a consumir aliments sense cap mena de processament, i a ser possible de cultius orgànics i de temporada. La clau és portar una dieta basada en un 40%-60% de cereals integrals, un 20%-30% de fruites i verdures i entre un 10 i un 15% de llegums i derivats.

L'alimentació del yin i el yan / freepik

5. Dieta de la respiració perllongada. Proposa fer una inhalació durant tres segons i una exhalació perllongada de set, de manera que l'oxigen que hem inspirat ajudi a cremar el greix, que es descompon en oxigen, carboni i hidrogen. Per fer-ho correctament, cal avançar un peu, prémer els glutis i deixar caure el pes del cos al peu del darrere. Aixecant els braços per sobre del cap es realitza la inspiració i quan s'exhala, es contrauen fortament els músculs.

6. Mantenir una postura correcta i saber corregir-la. Una postura dreta ajuda a enfortir els músculs abdominals i, segons asseguren alguns estudis, evita l'acumulació de greixos al voltant de l'abdomen.

Per aconseguir una bona posició, l'expert suggereix seguir aquestes pautes:

Asseure's a terra amb les cames estirades i amb una separació d'uns vint centímetres entre els peus. Col·locar una tovallola enrotllada a l'esquena a l'altura de la cintura i estirar-se a terra.

Col·locar una tovallola enrotllada a l'esquena a l'altura de la cintura i estirar-se a terra. Intenta r ajuntar els dits dels peus formant un triangle amb ells sense que els talons es toquin.

amb ells sense que els talons es toquin. Aixecar els braços lleugerament sense tocar el terra intentant que els petits es toquin. Romandre en aquesta posició aproximadament cinc minuts.

7. Donar-se banys d'aigua calenta. Aquesta pràctica ajuda a cremar calories, a més de millorar els nivells de sucre, disminuir la inflamació i millorar la qualitat del son.