Vols perdre uns centímetres de cintura?

Cada vegada hi ha més persones que volen perdre pes ràpidament, sense gaire esforç. Però, això és possible? Per aconseguir el cos desitjat és important ser constant, menjar sa i equilibrat i fer una mica d'esport. Tot i això, en aquest article et donem les claus per poder perdre el pes de la cintura que desitges en només unes setmanes, i només hauràs d'introduir aquest aliment a la teva rutina.

Si tu també ets dels que es troba en aquesta situació, has de tenir clar que les dietes miracle no fan miracles. No heu de recórrer a cap alternativa que pugui posar en risc la vostra salut i sempre es recomana acudir a algun expert que marqui les pautes d'un règim en condicions.

L'esport és l'altra clau per aprimar-se; i sempre ha d'anar acompanyat d'una bona alimentació. Sempre és bo complementar l'exercici amb aliments que ens aportin beneficis per a la salut i alhora ens ajudin a aprimar-nos.

Batut d'alvocat

Aquest batut d'alvocat és la millor opció per perdre pes en poc temps. Incorpora'l a la teva dieta tres vegades per setmana i en poques setmanes veuràs els seus efectes sobre el teu pes i la teva cintura.

Gaudeix de tots els beneficis del batut d'alvocat / freepik

Ingredients

2 plàtans petits

2 alvocats petits

1 cullerada de mel

375 ml de llet d'ametlles

1 cullerada de canyella en pols

Elaboració: