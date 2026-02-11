Barcelona, protagonista
Hunch, l’agència de models de més de 40 anys que trenca motlles
Anabel Luna ha posat en marxa un projecte que combat l’edatisme en la moda. El següent pas serà seduir les marques perquè reflecteixin a les passarel·les la imatge de les seves compradores madures.
Patricia Castán
Una model de més de 40 anys amb cabells blancs obrint una desfilada d’alta costura de Chanel fa uns dies, i algunes amb més de 50 recorrent la mateixa passarel·la constaten que, per fi, els temps estan canviant en la dictadura de les tendències. Tot i que falta molt per normalitzar la maduresa com a protagonista de la moda, a Barcelona una emprenedora ha fet un primer pas. Fa uns mesos, Anabel Luna va fundar Hunch, una agència de models de més de 40 anys que s’ha convertit en la primera a Espanya, seguint els passos d’algunes agències amb el mateix propòsit a Nova York o París.
Luna fa més de dues dècades que és fotògrafa i editora de moda en mitjans nacionals i internacionals. Amb tot just 17 anys va debutar rere la càmera i va saber que fent shootings se sentia realitzada. No obstant, després de la seva experiència va prendre consciència que algunes marques no evolucionaven en els seus missatges, malgrat que les seves compradores sí que complien anys. Se sentia estancada quan va sorgir l’oportunitat de fer un editorial amb una dona madura. "No se les veu perquè no estan representades". Ni es fan campanyes en què l’edat sumi atractiu, explica.
La satisfacció d’aquest treball i el resultat van animar nous projectes juntament amb l’equip de producció. Però va ser quan es van adonar que no trobaven models de 50 i 60 anys ni trucant a totes les agències, que els oferien "només actrius o models de publicitat". No de moda o passarel·la. "Per què no hi havia arrugues? Cal mirar-les amb els ulls de la bellesa", apunta. El 2024 van fer un càsting per xarxes socials i la resposta les va desbordar, tant de dones de més de 40 anys amb característiques adequades, com exmodels que es van veure expulsades del circuit per complir 30 anys o tenir un fill. Així que el projecte de fotografia va donar pas a crear una agència de models que reculli la nova realitat social i "combati l’edatisme".
Com que ni a Barcelona ni a Madrid hi havia planter silver, Luna, amb l’impuls estratègic i comunicatiu d’Elena Taboada, va llançar Hunch l’any passat ja com a agència de models pionera, on s’imposa haver complert els 40, tot i que alguns dels seus representats superen els 70. Amb una àrdua recerca han forjat un planter de més de 60 perfils (un 90% dones), amb diferents graus d’experiència, tant nacionals (60%) com foranes. I l’empresària suma els seus dos estudis fotogràfics a un servei integral.
Una franja amb poder adquisitiu
El següent pas és seduir les marques amb compradores madures perquè "despertin" i facin el pas endavant que demana una societat en què cada vegada s’envelleix més al ralentí i amb nous valors. Algunes empreses comencen a confiar en la idea, tot i que la indústria de la moda tendeix a posar el focus en "els extrems", de vegades buscant el pèl blanc només per "aconseguir titulars". Però sense ser una reivindicació real del poder de les dones de 40, 50 o 60, tot i que no llueixin cabells blancs, però sí que encunyin el pas del temps i les seves vivències. "Precisament, als 50 és quan moltes dones tenen més poder adquisitiu, però en canvi no es veuen representades".
Quins paràmetres cal complir? "Representar una bellesa que pot explicar alguna cosa", resumeix. Ni tan sols hi ha rigidesa quant a l’altura, ja que també treballa amb models d’1,60 metres que poden resultar idònies per a joieria. I amb dones amb talles grans, que representen moltes consumidores veteranes. "No s’ha de ser extraordinari, però sí tenir el perfil que encaixa amb una marca", argumenta la fotògrafa barcelonina.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura
- Posen testimonis a la Seu i a les cases veïnes d’on faran l’edifici de la Generalitat a Manresa
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu