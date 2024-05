Sis aspectes a valorar abans d’un tractament d’estètica oculofacial

Una menor quantitat de col·lagen i elastina, conseqüència del procés natural d’envelliment, pot repercutir en la fermesa i elasticitat de la pell, especialment en el contorn dels ulls, una zona extremadament delicada perquè la pell és més fina que en la resta del rostre i el cos. Però, a més del pas del temps, la mirada pot veure’s afectada per factors genètics, traumatismes, aparició d’ulleres i bosses, ganyotes d’expressió, mals hàbits d’alimentació, mals hàbits de son o el consum de tabac i alcohol, així com l’estrès i algunes malalties oculars o sistèmiques, que poden tenir un impacte en l’aparença de les zones del voltant dels ulls i la mirada i, en conseqüència, afectar en menor o major grau la nostra aparença. Actualment, els motius més freqüents pels quals els pacients acudeixen a la consulta d’estètica oculofacial són les bosses i ulleres, les arrugues i la flacciditat periocular, l’excés de greix a les parpelles, els pòmuls enfonsats, la pèrdua de volum facial, la pèrdua de definició de contorns i d’estructura facial i la deterioració de la qualitat de la pell.

Segons la doctora Isabel Mayo, especialista en medicina estètica periocular i cirurgia oculoplàstica de l’IMO Grup Miranza, «afortunadament, avui podem prevenir, retardar o revertir les manifestacions indesitjades de l’edat i altres factors que incideixen negativament en l’àrea oculofacial, clau en l’harmonia del rostre. La medicina estètica ofereix una gran quantitat de tractaments antienvelliment que poden aplicar-se de manera preventiva o correctiva davant d’un problema estètic». No obstant això, l’especialista subratlla que «cal conèixer les opcions existents, ja que no tots els tractaments són igual de recomanables per a totes les persones: ha de ser l’especialista qui, en funció de cada cas, recomani l’opció més adequada i amb la qual es podrien aconseguir els resultats més òptims».

Veritable o fals?

1. Els tractaments d’estètica oculofacial no tenen edat.

VERITAT

Encara que és cert que moltes persones acudeixen a consulta per problemes vinculats als signes de l’edat, abans dels quaranta anys també és possible aplicar-se tractaments preventius antienvelliment amb la finalitat de retardar qualsevol signe de l’edat en la zona periocular. De fet, es tracta d’un perfil de pacient en augment: «Cada vegada tenim més demanda de persones que volen cuidar-se abans que el problema aparegui, la qual cosa permet retardar-ne l’aparició i lluir jove durant més temps», afirma l’especialista.

2. No sempre fa falta passar per quiròfan.

VERITAT

Existeix una gran varietat de tractaments no quirúrgics que són realitzats en consulta sense afectar el desenvolupament de les activitats quotidianes. Aquestes teràpies, dutes a terme en sessions de curta durada, solen ser indolores i de ràpida recuperació.

No obstant això, cal tenir en compte també que l’ús de procediments de microincisió permet que, en els casos que requereixen un tractament quirúrgic, el procediment sigui ambulatori i de bon postoperatori.

3. El resultat desitjat només s’obtindrà amb el tractament adequat.

VERITAT

No tots els tractaments ni totes les persones aconsegueixen el mateix efecte després de la realització d’una teràpia. Per això, és important comptar amb l’assessoria d’un professional mèdic especialitzat en aquest camp, capaç de valorar i abordar les necessitats de cada persona:

El làser CO 2 és una bona opció per rejovenir l’àrea orbitofacial i millorar la qualitat de la pell de la regió periocular, a través d’un millor to i una millor tensió de la pell, l'atenuació d'arrugues fines, la disminució de la grandària del porus i l’estimulació de la renovació de col·lagen.

és una bona opció per rejovenir l’àrea orbitofacial i millorar la qualitat de la pell de la regió periocular, a través d’un millor to i una millor tensió de la pell, l'atenuació d'arrugues fines, la disminució de la grandària del porus i l’estimulació de la renovació de col·lagen. Quan es vol millorar l’aspecte de la pell de la cara, recuperar-ne l’elasticitat i la fermesa o eliminar rojors, taques, aranyes vasculars o punts vermells, la llum intensa per pulsacions o IPL és una bona alternativa.

En persones que tenen els ulls enfonsats, bosses escasses a la parpella interior, ulleres o petites arrugues a la parpella inferior, el tractament amb àcid hialurònic pot ser una solució.

Per prevenir arrugues abans que apareguin i atenuar arrugues dinàmiques o d’expressió en el rostre, es poden utilitzar neuromoduladors, unes substàncies que la gent jove, a partir dels vint-i-vuit o trenta anys, cop més demanen més.

En el cas de les bosses dels ulls, un dels tractaments més demanats és la blefaroplàstia. A més, aquesta tècnica contribueix a millorar la flacciditat periocular, així com el camp visual i l’aspecte d’ulls cansats o les ulleres.

En algunes ocasions, la millor opció per obtenir el resultat esperat requereix la combinació de diferents tractaments de medicina estètica.

4. La majoria dels tractaments estètics poden realitzar-se en qualsevol moment de l’any.

FALS

En general, les tècniques de rejoveniment oculofacial, entre les quals s’inclou la blefaroplàstia, poden ser aplicades en qualsevol època de l’any. No obstant això, en el cas de tractaments amb làsers IPL i CO₂ es recomana aplicar-los fora del període estival, pel fet que els raigs del sol incideixen de manera negativa en el posttractament. En cas d’aplicar-se aquests tractaments, és important evitar l’exposició al sol de la zona tractada per no revertir els efectes del tractament.

5. L’oftalmòleg és el millor especialista per abordar l’estètica oculofacial.

VERITAT

La regió del voltant dels ulls és anatòmicament complexa, per la qual cosa el més òptim és que l’especialista que ens tracti no sigui únicament expert en estètica, sinó un oftalmòleg especialitzat en estètica d’aquesta regió del rostre, dedicat en exclusiva al tractament dels teixits tous que hi ha al voltant de la mirada. Són aquests coneixements els que li permetran evitar o solucionar qualsevol complicació que pugui presentar-se.

6. Els tractaments d’estètica oculofacial es noten.

FALS

Les tècniques d’estètica oculofacial, com en altres especialitats de la medicina, han evolucionat i s’han perfeccionat amb el pas del temps. «Actualment, els tractaments oculofacials realitzats per oftalmòlegs experts en estètica busquen sempre el resultat més natural possible i són pràcticament invisibles als ulls de les persones que ens envolten poc temps després d’haver-los realitzat», conclou la doctora Mayo.