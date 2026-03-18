Carlos Martín, oftalmòleg: "A Miranza Manresa oferim tractaments innovadors a consulta i quiròfan"
En el futur, cada cop tindrà més protagonisme la intel·ligència artificial, que permetrà diagnosticar precoçment malalties oculars i detectar canvis subtils que podrien passar desapercebuts
El Dr. Carlos Martín, reconegut oftalmòleg especialista en còrnia, cataractes i cirurgia refractiva, ha assumit recentment la direcció mèdica de la clínica Miranza Manresa. Amb aquesta nova responsabilitat, inicia una etapa clau dins del grup oftalmològic de referència a Catalunya i Espanya, que treballa per potenciar les sinergies entre els seus centres i consolidar el seu lideratge en el sector.
Com afronta aquest nou repte com a director mèdic?
És un honor poder assumir aquesta responsabilitat. La meva feina a Miranza Manresa és una continuació de l’experiència que he desenvolupat dins del grup aquests darrers anys, tant en aquest centre com a l’IMO Grup Miranza, a Barcelona, on continuo exercint com a especialista en còrnia, cataractes i cirurgia refractiva. En aquest sentit, a Manresa seguim estretament associats a l’IMO, mantenint la col·laboració i la continuïtat en els serveis que oferim.
Com treballa Miranza amb la resta de centres del grup?
Som més de 40 centres a Espanya i Portugal i compartim coneixement, tecnologia, noves teràpies i pràctiques mèdiques innovadores. Especialment, mantenim una col·laboració molt estreta amb el nostre centre ‘veí’ de Barcelona, l’IMO, amb qui coordinem protocols i experiències per oferir sempre la millor atenció als pacients.
En aquest sentit, a Miranza Manresa cobrim totes les subespecialitats, des de la retina fins a l’estètica de la mirada, amb tractaments innovadors tant a consulta com a quiròfan.
Quins són els principals avenços que destaca en la seva especialitat?
Cada cop hi ha millors opcions per dir adéu a les ulleres. Les lents intraoculars han evolucionat molt: permeten corregir miopia, hipermetropia, astigmatisme, presbícia (vista cansada) o cataractes, oferint una visió personalitzada per a cada pacient.
A Miranza Manresa, comptem amb lents Premium i disposem de fórmules de càlcul i equips de quiròfan avançats que faciliten la seva correcta implantació i milloren la qualitat visual després de la cirurgia. També està a l’alça la cirurgia refractiva làser com a alternativa avançada a les lents intraoculars.
I les principals innovacions en oftalmologia que ofereix el centre?
A Miranza Manresa, els làsers d’última generació ens permeten oferir tractaments molt més precisos i segurs, com la trabeculoplàstia, que ajuda a millorar la visió i la qualitat de vida en pacients amb glaucoma. També utilitzem tecnologies punteres com IPL o láser CO2 en procediments que milloren l’aspecte de la mirada.
Cada cop optem més per les cirurgies mínimament invasives, que redueixen riscos i complicacions, i les injeccions intraoculars per tractar malalties de la retina i la màcula són més eficaces i duradores, millorant la qualitat de vida dels pacients.
Cap a on avança la oftalmologia del futur?
Són molt prometedores les teràpies gèniques, que ja permeten tractar alguns tipus de degeneració retiniana i malalties hereditàries de la visió, obrint la porta a solucions per a pacients que abans no tenien opcions efectives.
En última instància, destacaria que a Miranza Manresa tindrem tractaments molt més personalitzats i duradors, amb la possibilitat de tractar patologies que abans no podíem curar, millorant significativament la qualitat de vida dels pacients del nostre centre.
Les revisions oftalmològiques són vitals per preservar la visió?
Moltes malalties oculars no presenten símptomes en les fases inicials i només es poden detectar amb una revisió especialitzada. Visitar l’oftalmòleg de manera regular permet diagnosticar precoçment patologies com el glaucoma, la degeneració macular o la retinopatia diabètica, prevenir la pèrdua de visió i mantenir una bona salut ocular al llarg de la vida.
En el futur, cada cop tindrà més protagonisme la intel·ligència artificial, la qual cosa permetrà diagnosticar precoçment les malalties oculars i detectar alguns canvis subtils que podrien passar desapercebuts amb els mitjans actuals.
Canvi de nom, canvi de mans?
Des d’aquest 2026, l’IMO Grup Miranza a Manresa ha passat a ser Miranza. L’equip segueix com fins ara, amb la incorporació del Dr. Carlos Martín al capdavant, però Miranza guanya protagonisme com a marca, de la mateixa manera que ho fa a la resta dels prop de 40 centres del grup a la Península. L’únic que manté el seu nom i identitat és l’IMO de Barcelona (i la seva seu madrilenya), degut a la seva dimensió i projecció internacional, sent el centre més gran dins del grup. La clínica de Manresa, tot i passar a dir-se Miranza, es manté com a Centre Associat amb l’IMO, amb qui comparteix equip (el director mèdic, sense anar més lluny) i on atén les urgències en dies i horaris en què el centre de Manresa no és obert.
