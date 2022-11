Amb tota la feina del dia a dia, la manca de planificació o, directament, les distraccions, en forces ocasions el menjar que tenim a la nevera amenaça de tornar-se insalubre. Menció especial per a l'ampli assortiment de carns que tenim encara per menjar quan ha arribat la data de caducitat. O fins i tot, també pot ser que les haguem comprat aquell mateix dia al supermercat aprofitant una oferta d'última hora. És en aquests moments quan ens ve el dubte de si congelar-la. Fer-ho en aquest punt és una bona solució o ja és massa tard?

Entrecots de vedella, hamburgueses, cuixes de pollastre o filets de porc. Poden tenir una segona oportunitat a la nostra nevera? És segur recórrer a la congelació el dia que caduquen? Parlem sempre de carn crua, ja que en el moment en què es cuinin i vagin al congelador ja no hi ha dubte que tenen una vida extra .

En el cas de la carn crua propera a caducar cal tenir molt en compte riscos que poden tenir un elevat impacte en la salut.

Protocol

La conclusió a que han arribat molts experts és que congelar la carn al límit de la caducitat és preferible i "un mal menor abans que estar llençant menjar", segons destaquen a la web especialitzada en gastronomia Directo al paladar. És important destacar els recursos de què es disposin: "Si tenim un congelador de quatre estrelles, no hi haurà problema que congelem la carn el mateix dia que hagi de caducar, tot i que sí que és pràctic tenir en compte algunes directrius", afegeixen.

Com a recomanacions per fer un congelat segur d'aquests talls destaquen la conveniència que estiguin protegits amb embolcall que impedeixi que el gebre entri en contacte amb la matèria primera directament i la deteriori. Per evitar-ho, el millor és recórrer a un tàper, paper film o un zip.

I per mantenir les propietats intactes i gaudir del millor sabor, el procés de descongelació ha de respectar unes normes elementals: fer-ho sempre a la nevera i "procurant que el producte no entri en contacte amb els sucs que deixa anar", així com cuinar-la "el més aviat possible", destaquen a la web culinària.

Això sí, no podem oblidar la carn al congelador durant mesos i mesos perquè perd propietats. L'OCU estableix en un límit de 12 mesos el temps de congelació màxim per als filets de vedella, el pollastre i el gall dindi, i de quatre o sis mesos per a costelles de porc així com de tres a quatre mesos per a la carn picada. Per a les salsitxes fresques recomana no passar dels dos mesos.