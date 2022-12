A l'hora d'aprimar-se i voler seguir una rutina més saludable, hi ha una de màxima que has de tenir molt clara: no hi ha les dietes miracles. I el cert és que començar a perdre aquests quilos de més sovint és una rutina difícil i tediosa, sobretot per a aquells que mai han estat a dieta o que amb prou feines fan exercici. La paciència i ser constant amb l'alimentació són dos pilars fonamentals per aconseguir aprimar-nos. A més, has de tenir en compte que fer exercici és quelcom tan important com menjar bé. Compte, això no vol dir que hagis de passar hores i hores corrent sobre una cinta o una màquina el·líptica ni sacrificar el teu temps d'oci per tancar-te al gimnàs. Hi ha diferents rutines que pots realitzar sense sortir de casa i les que notaràs increïbles resultats.

Però anem al gra. Exercici a banda, a l'hora de començar una rutina saludable hi ha un únic aliment que has de treure de la teva alimentació per poder aconseguir resultats òptims. Es tracta del sucre. Desterrant aquest producte de la teva dieta aconseguiràs perdre fins a cinc quilos en un sol mes.

I quins aliments són els que porten més sucre i cal eliminar? Prepara't a mirar el rebost i assegurar-te que en fas fora les begudes ensucrades, la brioixeria i els productes industrials… Ja veuràs que, tenir cura de l'alimentació als àpats més importants del dia com l'esmorzar, es tradueix en resultats sorprenents a curt termini.

El menjar sa no és sinònim d'ingerir només amanides d'enciam i tomàquet ni passar gana a tota hora. Hi ha multitud d'aliments baixos en calories que són un aliat fonamental per suportar la dieta i fer servir com a snack entre menjars.

També és molt important tenir clar que cal oblidar-se de l'alcohol. Aquest tipus de begudes són juntament amb els refrescos les que més ens engreixen, a més que poden comportar problemes per a la salut. La cervesa, encara que no ho creguis, és la que menys engreixa i els còctels o combinats els que més. També és fonamental allunyar-se dels “plaers” que són la brioixeria, les palmeres de xocolata i altres dolços que per molt saborosos que siguin, només fan que afegir-nos quilos.

Per ajudar-te a dur una dieta sana, hem preparat aquests nou consells:

Els 9 consells que ajuden a aprimar-se

Menjar ou cuit a mig matí: Omplen, tenen proteïna i són baixos en greix. Berenar fruits secs, llavors i fruita: Aporten energia i són saludables Beure aigua abans dels àpats i berenars: Mitiguen la gana. Esmorzar llenties i mongetes: omplen fins a la següent ingesta. Abandonar les begudes light, disparen les ganes de prendre sucre. Condimentar amb curri: les espècies picants incrementen la calor del cos, fent així que cremem més calories. Beu cafè: augmenta la teva taxa metabòlica i condueix el cos a utilitzar més greix emmagatzemat per generar energia. Dormir entre set i vuit hores per nit ajuda a regular els nivells de sucre a la sang i a mantenir la gana i les hormones de la gana en equilibri. Vitamina D: l'obtindràs del sol. Augmenta la crema de greix.

Què beure

L'aigua és la beguda fonamental a qualsevol dieta

Aigua mineral.

Tès: negre, blanc, vermell, verd, matxa, chai, kombutxa (sense sucre).

Aigua de coco: afegir gel, flocs de coco i una mica de suc de llima.

Suc de fruites fresques diluït amb aigua.

Suc de verdures fresques.

Dit això, anem per passos:

1. El primer: fora de les begudes i de l'esmorzar

Si prens cafè (o fins i tot te) a primera hora del matí el més normal és que li posis un parell de cullerades de sucre. Ho fa gairebé tothom. Doncs bé, aquest és un hàbit del que has de començar a prescindir. Els experts diuen que és fàcil acostumar-se al gust del cafè sense dolç. I a l'esmorzar és important, també, que t'oblidis dels pastissos i els canviïs per un bon iogurt amb fruita o per pa integral amb oli. Tot són calories que vas restant per aconseguir el teu objectiu d'aprimar-te.

2. Les postres

A l'hora de menjar és tan important el primer plat com les postres si el que busques és aprimar-te. Substituir el sucre dels pastissos o els brioixos industrials després de menjar és fàcil: opta per la fruita. Són unes postres molt més sanes, recomanades per tots els nutricionistes i que té, a més, tenen dues bones característiques que t'ajudaran a aprimar-te: la fruita és un producte saciant i té sucre de molt fàcil absorció pel cos.

3. Els refrescs

Si et passes a la gamma "zero" del teu refresc habitual (avui en dia tots tenen aquest tipus de productes), aconseguiràs restar moltes calories. Però no només has de fer-ho quan menges o sopes a casa. Recorda mantenir aquest canvi quan surtis a sopar o a dinar fora. I, per descomptat, oblida't de l'alcohol.

4. El "menjars entre hores"

L'hora de picar alguna cosa a mig matí o a mitja tarda a la feina són dos bons moments per desterrar el sucre. Oblida't de les pastes industrials i les palmeres de xocolata i substitueix-les, per exemple, per fruits secs.

I, sobretot, fes-ho per la teva salut

Fa anys va sorgir una campanya a la xarxa que sota el lema "sinazucar.org" intentava convèncer el consumidor de la gran quantitat de sucre que prenem en el dia a dia. Un consum excessiu que és darrere de moltes malalties. En lloc d'això, toca potenciar aquells productes que aporten beneficis per a la nostra salut i que ajuden a perdre pes.