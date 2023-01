Els batuts de proteïnes són un suplement cada vegada més utilitzat per aquelles persones que van al gimnàs a la recerca de muscular per aconseguir un canvi físic. De totes maneres, hi ha alternatives al tradicional derivat del sèrum de llet. Segons el lloc web de Men’s Health, una d’aquestes opcions són les proteïnes veganes, batuts postentrenament baixos en sucres que contribueixen a una dieta sana i equilibrada.

Així mateix, tal com destaquen des del mitjà esmentat, aquest tipus de productes poden consumir-se sense necessitat d’estar vinculat a l’àmbit esportiu o de l’activitat física. Un altre aspecte destacable, més enllà dels batuts i les farinetes, són els aliments que inclouen aquest tipus de proteïnes: pèsols, cigrons, arròs, bròcoli o fruita seca són només alguns exemples de menjar inclòs dins d’aquesta categoria. Molts avantatges Les farinetes o ‘porridges’ són un plat senzill que combina flocs de civada amb cereals, llet o altres ‘toppings’. Aquesta barreja, rica en fibra, és apta tant per a persones veganes i vegetarianes com per a aquelles que mengen carn i peix. Per la seva banda, els batuts de proteïnes en pols de sabors barrejades amb llet o aigua són l’altra gran alternativa a l’hora d’esmorzar, berenar o elevar el consum proteic en qualsevol moment del dia. Els ‘shakes’ poden obtenir-se, també, afegint civada en pols o qualsevol altra manera. D’aquesta manera, siguis esportista o no, s’aconsegueix un consum ric en proteïnes i fibra, sota en sucres i greixos, amb sabors naturals i, sobretot, de fàcil preparació.