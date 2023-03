El congelador, aquell electrodomèstic que tan ens agrada: durant la setmana, el temps que tenim per cuinar bé és poquet. Per això, una bona planificació del menú setmanal, combinada amb un bon ús del congelador, és essencial si no volem haver de recórrer a plats precuinats. Tot i això, hem de tenir en compte que alguns aliments no es poden congelar o bé perquè es fan malbé o, per contra, perquè amb el fred perden la seva textura.

En aquesta llista recollim els 10 aliments que NO hauries de congelar: Els productes amb greix. En congelar-los, el seu sabor canvia. Ous. No es poden congelar els ous i pretendre que en treure'ls del fred i descongelar-los estiguin com acabats de comprar. Fruites. Tot i que les fruites són un aliment que congelem i que a més també es venen així, el fred del congelador fa que la fruita perdi la seva textura original deixant-la més melosa. Patates guisades. Els canvia la textura; es desfan i perden molt de sabor, ja que la fècula es desfà en ser congelades. Formatges. El formatge descongelat és difícil de tallar i perd part de les propietats. Verdures crues. Perden la textura del producte; millor que te les mengis fresques o congelades per empreses especialitzades. Pastissos casolans. El problema és més una qüestió de textura –i d'aspecte– que de seguretat alimentària. Hi ha pastissos gelats, que es mengen freds, gairebé sense descongelar, però els pastissos casolans que mengem habitualment basats en un pa de pessic, un farcit i una cobertura, no queden bé després del procés de congelació i descongelat. Pastes i arrossos casolans. És possible que si congelem una recepta de pasta ja cuinada o les sobres d'un dels nostres arrossos preferits, notem que el resultat perd la seva textura original. Peixos que portin uns dies a la nevera, per qüestions de seguretat alimentària. Receptes amb salses emulsionades. No són bones amigues del congelador, ja que de vegades, en el procés de congelar i descongelar, aquestes salses es poden tallar.