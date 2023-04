El gingebre és una planta amb propietats medicinals que s'ha utilitzat en la medicina tradicional durant segles. Quan es consumeix de forma regular, pot tenir diversos efectes positius en el cos, tot i que, no convé abusar, ja que un consum excessiu podria portar problemes de salut. A continuació, t'explicarem els beneficis que tindrà el teu cos si prens gingebre cada dia i la quantitat diària recomanada pels experts per aprofitar tots els beneficis d'aquest aliment sense riscos.

Què li passa al teu cos si prens gingebre cada dia

El consum diari d'aquesta planta, sigui en infusió, en llaminadures o en pols, pot tenir conseqüències directes en el teu organisme. Anem a conèixer les principals.

Els beneficis de menjar gingebre

Un dels principals beneficis del gingebre és que ajuda a reduir la inflamació en el cos. Això es deu al fet que conté compostos antiinflamatoris, els quals poden reduir la producció de cèl·lules inflamatòries en el cos.

A més a més, el gingebre també pot millorar la digestió en estimular la producció de sucs gàstrics i enzims digestius, el que pot alleugerar el malestar estomacal, la indigestió i la nàusea.

També s'ha demostrat que ajuda a reduir els nivells de colesterol i a prevenir l'acumulació de placa en les artèries, el que pot disminuir el risc de patir malalties cardíaques. El gingebre també pot millorar la funció cerebral i reduir el risc de contraure malalties neurodegeneratives. Això es deu al fet que conté antioxidants que poden protegir el cervell contra el dany oxidatiu.

A més a més, el gingebre també pot tenir propietats analgèsiques i antiinflamatòries que poden ajudar a reduir el dolor i la inflamació en el cos, el que pot ser beneficiós per persones que pateixen artritis, dolors musculars, dolors menstruals o mal de cap. El consum d'aquesta arrel també ajuda a combatre els marejos i les nàusees.

Sovint, prendre gingebre t'ajudarà a perdre pes, ja que té un potent poder diürètic i depuratiu que farà que el teu organisme alliberi més toxines.

Finalment, hem de destacar que el gingebre és un producte saciant i ajuda a evitar l'estrenyiment. I també és una opció natural perfecta per combatre la tos i els refredats.

Conseqüències negatives de consumir molt de gingebre

És important tenir en compte que el consum excessiu de gingebre pot tenir efectes secundaris com acidesa estomacal, diarrea i nàusees. A més a més, les dones embarassades i les persones que prenen medicaments per la diabetis i la hipertensió no han de consumir gingebre sense assessorament mèdic.

Per tant, es recomana consumir-lo amb moderació i consultar amb un professional de la salut abans de prendre suplements de gingebre.

Quina quantitat de gingebre puc prendre al dia?

Els experts recomanen prendre entre un i dos grams de gingebre diaris per tal d'aprofitar tots els seus beneficis. A més a més, és millor prendre'l fresc que en pols.