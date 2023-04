Heura, una empresa barcelonina de productes de proteïna vegetal, ha anunciat aquest dimarts el llançament de la seva primera patent, pensada per eliminar els additius que contenen avui les carns vegetals. Segons ha dit el seu fundador, Marc Coloma, aquest pas els acostarà a uns consumidors cada cop més preocupats pel grau de processament dels aliments vegans. La patent, que començarà a aplicar-se en embotits i salsitxes, permet retirar additius com conservants, emulsionants o espessidors fins ara necessaris per simular les propietats de la carn. Heura ha anunciat també la seva voluntat de ser rendible l'any 2025 i la intenció de llançar pròximament una ronda de finançament de 25 milions d'euros per aprofundir en la seva expansió europea.

"Hem aconseguit que productes carnis que necessiten molts additius puguin produir-se sense ells i amb la proteïna i el greix de millor qualitat com a ingredients principals", ha ressaltat Coloma. Els plans de l'empresa preveuen llançar al mercat els primers productes lliures de processats a partir del setembre, pas que consideren que pot suposar un salt endavant per la "transició" que vol pilotar l'empresa al mercat de les proteïnes vegetals, actualment estancat a Espanya.

Per la firma catalana, que ha tardat un any a desenvolupar aquesta innovació que ara haurà de validar l'Oficina Europea de Patents, treure els additius dels productes en millorarà tant el valor nutricional com els costos. Tot i que reconeixen que la inflació dels aliments ha fet que molts productes de la seva gamma vegetal ja tinguin el mateix preu que els seus competidors animals, aposten per treballar en "escala" per rebaixar el PVP i anar guanyant quota de mercat.

"Aquesta tecnologia ens permetrà en el futur que la major part de la nostra cartera sigui lliure d'additius i resoldre categories que ara requerien molts additius per aconseguir textures tradicionals animals", ha afegit Coloma abans de presentar davant la premsa la nova patent. Malgrat que la firma no ha volgut donar gaires detalls sobre sistema aplicat per prescindir dels additius, apunten que es bassa en tècniques d'aplicació de temperatures durant el procés d'elaboració.

Plans de creixement

De cara al futur, Heura preveu consolidar-se com una empresa plenament rendible el 2025. En alguns mercats, com Espanya, no descarten fer aquest salt una mica abans. Malgrat tot, l'estratègia de la firma seguirà basant-se en ampliar la gamma de productes, obrir a nous mercats a Europa i treballar amb fabricants externalitzats. Això els permet, afirmen, utilitzar el gran potencial de fabricació de la indústria agroalimentària i diversificar punts de producció per tot el territori on venen, retallant també la petjada de carboni dels seus aliments.

De cara al futur, i tenint en compte la bona acollida que preveuen per la seva patent, no descarten treballar-la amb terceres empreses. "Heura neix per transformar el sistema alimentari i aquesta tecnologia ens donarà l'oportunitat d’anar a la resta de la indústria per aconseguir productes més densos nutricionalment", argumentava Coloma. A escala corporativa, les expectatives se centren a una nova ronda de finançament 'Sèrie B' de fins a 25 milions d'euros i, en paral·lel, la posada en marxa d'una nova campanya de micromecenatge entre els seus clients d'uns cinc milions d'euros.

Heura, que avui està present a una vintena de països, ha incrementat el darrer any un 80% la seva facturació i ha passat d'ingressar 17,7 milions el 2021 a recollir-ne més de 31 el 2022. A Espanya, la marca té una quota de mercat del 80% en productes de proteïna vegetal. Per continuar creixent aposten per augmentar els punts de venda global i mantenir l'estratègia d'internacionalització. De fet, el pes de les vendes fora de les fronteres de l'Estat han passat del 6% al 23% en tres anys.