L'estrenyiment és molt més comú del que moltes persones creuen, un 20% de la població mundial en pateix, però a l'hora de detectar-lo és difícil perquè cada cos treballa diferent i el trànsit intestinal es regula diferent. Nosaltres de segur que si en patim, notarem canvis en el nostre cos i si fa diversos dies que no anem de ventre, el més recomanable és anar al metge de capçalera perquè ens facin l'exploració necessària per poder-ho solucionar.

Tal com hem dit, cada persona és diferent i els símptomes també poden ser molt diversos. L'estrenyiment en cada cas podrà provindre d'una causa o altra. Per exemple alguns casos d'estrenyiment podran estar derivats d'unes malalties, altres per la presa d'uns fàrmacs o altres, per una situació puntual d'estrès, per exemple; però totes tenen una solució.

Perfil de les persones que poden patir estrenyiment:

Les dones

Persones amb una vida sedentària

Persones que consumeixin poca aigua

Persones amb una ingesta mínima de fibra

Senyals que estem patint estrenyiment, segons la FEAD:

Si anem de ventre menys de 3 vegades a la setmana

Si les caques són dures

Si fem poca quantitat o són molt seques

Tot i les evidències que assenyala la Fundació Espanyola de l'Aparell Digestiu, aquests senyals poden variar segons les persones, ja que, cada persona té el seu propi ritme intestinal. Així doncs, assenyalen que si la persona veu que va menys vegades del que va sovint al lavabo o que ha de fer un esforç superior al normal o que les caques són dures, estarà patint estrenyiment.

Quina dieta diària s'aconsella per evitar l'estrenyiment:

La FEAD ens deixa unes pautes diàries per aconseguir millorar el nostre trànsit intestinal.

Menjar tres peces de fruita amb pela perquè allà és on hi ha la major part de fibra

amb pela perquè allà és on hi ha la major part de Menjar dues racions de verdura al dia, una d'elles crua, com l'amanida

al dia, una d'elles crua, com Menjar aliments integrals entre quatre i sis vegades al dia, pa, arròs, cereals...

I setmanalment, menjar entre dues i cinc racions de llegums.

En definitiva, augmentar la fibra en el nostre cos; d'aquesta manera aconseguirem augmentar la freqüència amb la qual anem a fer de ventre i reduirem el temps del nostre trànsit intestinal.

Quan se sol patir més l'estrenyiment:

Durant les vacances, a conseqüència d'un canvi d'hàbits o per haver d'anar a un lavabo que no és el nostre.

L'estrenyiment no és considerada una malaltia, segons la FEAD, però sí que es relaciona amb diverses malalties com la malaltia de Crohn, la colitis isquèmica, les fissures anals o les hemorroides. També es pot relacionar amb la presa de diversos medicaments com les benzodiazepines, els antidepressius, els antiinflamatoris no esteroidals, els diürètics o els fàrmacs pel Parkinson.