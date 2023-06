Tot i que l'arròs no és un aliment tradicionalment associat amb la dieta Mediterrània, és el pilar d'un dels plats més típics de la gastronomia espanyola: la paella. Per això, encara que la Mediterrània és un tipus de dieta enfocada en aliments frescos i locals, principalment basat en fruites, verdures, llegums, nous, llavors i cereals integrals; té una rellevància considerable.

En algunes regions mediterrànies, l'arròs s'ha consolidat com a part d'alguns plats típics com ara la paella a Espanya i el risotto a Itàlia. En aquests casos, l'arròs s'utilitza com un ingredient complementari juntament amb altres aliments com ara verdures, mariscs i espècies.

Un estudi publicat el 2017 al Journal of Nutritional Science va examinar el contingut nutricional de l'arròs i el seu impacte en la dieta. L'estudi va analitzar les dades de l'Enquesta Nacional de Nutrició i Salut dels EUA del 2011-2014 i va trobar que l'arròs proporciona nutrients importants com carbohidrats, fibra, vitamina B, ferro i zinc.

Quan arròs es pot menjar a la setmana?

Igual que amb la pasta o el pa, moltes persones es pregunten quina és la quantitat setmanal recomanada: l'arròs és un ingredient amb el qual es poden preparar infinitat de plats diferents, per això pot servir de base per a diverses receptes que ens salvin el menú setmanal.

La quantitat d'arròs que podeu menjar a la setmana depèn de diversos factors, com l'edat, el sexe, el nivell d'activitat física, la salut i les necessitats calòriques individuals.

En general, es recomana que les persones consumeixin al voltant d'1/2 a 1 tassa d'arròs cuit per menjar (la qual cosa equival aproximadament a 2-4 tasses d'arròs cuit per setmana). No obstant això, si una persona té necessitats calòriques més altes a causa del nivell d'activitat física o treball, poden necessitar consumir més arròs.

És important tenir en compte que l'arròs és una font important de carbohidrats i pot ser alt en calories, per això és important equilibrar la quantitat d'arròs que es consumeix amb altres fonts de nutrients i calories a la dieta.

Arròs tres vegades a la setmana: així actua al teu cos

No hi ha res de dolent en menjar arròs tres cops per setmana: tot el contrari. El seu consum proporciona energia gràcies a l'aportació de carbohidrats i és ric en vitamines i minerals com el ferro i el magnesi.

No obstant això, si es consumeix en grans quantitats o s'utilitza com a font principal de carbohidrats a la dieta, pot contribuir a un excés de calories i augmentar el risc de malalties cròniques com l'obesitat, la diabetis i malalties cardíaques.

Un estudi de Harvard School of Public Health (HSPH) va concloure que menjar cinc o més porcions d'arròs blanc a la setmana pot disparar el risc de patir diabetis tipus 2.