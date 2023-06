Un nou estudi confirma que abusar dels aliments ultraprocessats no és bo per a la salut. L'estudi, que ha tingut com a protagonistes dues germanes bessones, ha estat realitzat per la BBC Panorama i liderat pel King's College London, un grup de científics preocupats per les necessitats de la societat i format per estudiants d'investigació de postgrau i acadèmics superiors.

L'experiment va tenir una durada d'unes dues setmanes i es va determinar com la salut d'una de les noies havia empitjorat d'una forma desorbitada només per un canvi en l'alimentació. Les dues bessones, Aimee Kingston i Nancy Kingston de 24 anys, van ser sotmeses, anteriorment i posteriorment, a l'experiment amb diverses proves mèdiques per tal de veure l'estat de salut que tenien en ambdós moments. A més a més, van comprovar que les noies fossin idèntiques per tal que l'estudi no es veies influenciat per canvis genètics, d'edat, sexe, regió o de salut i fer un estudi més ajustat a un perfil. L'estudi comença amb dues dietes completament diferents, però consumint les mateixes calories, nutrients, greixos, sucres i fibra diaris. Sembla una mica estrany, oi? Doncs no ho és! Pots aportar al teu organisme la mateixa quantitat de propietats i nutrients però a través d'aliments completament diferents, així es comprova l'efecte intern o repercussions que té en el cos. Nancy va consumir una dieta basada en aliments crus i poc processats; en canvi, Aimee va ingerir durant dues setmanes una dieta basada únicament en aliments ultraprocessats Els resultats de l'estudi Nancy va perdre pes i va mantenir un estat de salut òptim. Aimee va guanyar un quilo de pes, aproximadament, i els seus nivells de sucre en sang i de greix (lípids) van empitjorar d'una forma notòria, i recordem, només amb dues setmanes i les dues ingerint les mateixes calories, greixos, sucres, fibra i nutrients, però amb una alimentació diferent. Així doncs, el resultat és molt evident. Hem de mantenir una alimentació basada en aliments poc processats, com per exemple, fruites, verdures, ous, pasta... La llista és molt llarga, però també hem de tenir clar que s'ha de mantenir una dieta variada i equilibrada i, evitar els aliments processats i ultraprocessats com begudes ensucrades, brioixeria, pa envasat, batuts de llet, cacau o fruita, iogurts de sabors, hamburgueses, nuggets o plats precuinats, per exemple, d'aquesta manera evitarem malalties com el càncer, l'obesitat, la hipertensió o la diabetis, entre altres. Menjar massa aliments ultraprocessats durant l'embaràs afecta el llenguatge dels nens El consum dels processats ha augmentat notòriament amb els últims anys i és important començar a cuidar l'organisme perquè cada vegada persones més joves pateixen malalties greus a conseqüència d'una mala alimentació. També sabem que els aliments que més trobem als supermercats són processats o ultraprocessats i això fa que sigui molt difícil eliminar-nos de forma radical del nostre consum diari, però sí que podem començar a eliminar-los a poc a poc i començar a introduir aliments saludables per aconseguir mantenir una bona salut i benestar.