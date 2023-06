Les llaunes de conserves permeten emmagatzemar aliments i conservar-los en bon estat durant mesos i fins i tot anys, a més de permetre una preparació ràpida de plats improvisats. No obstant, aquest tipus de productes envasats també poden convertir-se en un factor de risc per a la salut del consumidor. Així ho adverteixen diversos experts, que han identificat quatre tipus d’aliments enllaunats que no s’han de consumir amb gaire freqüència.

Xòped L’Organització Mundial de la Salut (OMS) vincula la ingesta d’aquest embotit elaborat a partir de carn de porc amb un risc més gran de tenir càncer. Això es deu, principalment, a l’alt contingut de greixos saturats i additius que inclouen aquests aliments. Fabada Si bé és cert que els llegums són una font nutricional molt important per a l’organisme, els experts recomanen que aquestes no provinguin de llaunes de conserves, on també solen barrejar-se amb carns processades, que s’associen a un risc més gran de patir malalties cardiovasculars, a més de greixos saturats i altres ingredients poc saludables. Préssec en almívar Aquestes fruites se submergeixen en líquids amb alts nivells de sucre, la ingesta dels quals pot comportar afectacions a la regulació de glucosa en sang i, consegüentment, contribueix a desenvolupar malalties com la diabetis o l’obesitat. Salses Si les salses, per si mateix, no són un ingredient aconsellable a l’hora de portar una dieta saludable, les enllaunades no en són una excepció. Les altes quantitats de sucres, sal i greixos fan d’aquest complement una opció molt menys recomanable que salses casolanes i elaborades a partir d’ingredients frescos.