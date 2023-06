Un esmorzar ric en proteïnes pot ser una excel·lent manera de començar el teu dia si vols perdre pes. A continuació, et deixem algunes idees perquè els teus esmorzars siguin variats, rics en proteïnes i es converteixin en el millor aliat de la teva dieta per aprimar-te.

Batut de proteïnes

Els batuts de proteïnes poden ser una excel·lent opció per a un esmorzar ràpid i fàcil. Pots fer un batut amb llet descremada o vegetal, una cullerada de postres de proteïna en pols i algunes fruites o verdures o, un batut amb espinacs, plàtan i proteïna en pols de vainilla.

Ous remenats amb verdures

Els ous són una excel·lent font de proteïnes. Podries fer ous remenats amb espinacs, tomàquets, xampinyons i una mica de formatge baix en greix.

Iogurt grec amb fruites i nous

El iogurt grec és alt en proteïnes i pot ser una excel·lent opció per esmorzar. Pots afegir fruites fresques, com maduixes o mores, i unes nous per aconseguir una mica de fibra i greix saludable.

Truita de clares d'ou

Les clares d'ou són pràcticament pura proteïna. Pots fer una truita amb clares d'ou, espinacs, pebrots i una mica de formatge baix en greix.

Civada amb proteïna en pols

La civada és una bona font de carbohidrats i fibra, i pots afegir-hi proteïna en pols. Només barreja una cullerada de postres de proteïna en pols amb la teva civada cuita i afegeix una mica de fruita fresca si ho desitges.

Recordeu, perdre pes implica un balanç entre una dieta saludable i exercici. És important consultar un professional de la salut o un dietista registrat abans de començar qualsevol pla de pèrdua de pes.