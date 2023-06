Quan pensem a aprimar-nos, de seguida ens venen al cap una sèrie d'aliments associats a les dietes: que si enciam, cogombre, salmó o gall d'indi. Tot i que, les infusions, els vegetals i les carns blanques són, en efecte, alguns dels aliments que hem d'introduir al nostre menú setmanal si volem perdre pes; baixar les calories que creiem que ens sobren no només es basa en això.

A l'hora de cremar calories cal tenir en compte l'exercici que fem i quin tipus de metabolisme té el nostre cos. Depenent d'un cos o d'un altre, amb la mateixa activitat diària podem cremar més o menys nutrients, cosa que influirà molt en la nostra qualitat de vida i l'esforç que hàgim de fer.

Hi ha un aliment concret que molt pocs coneixen, però que és molt útil si volem baixar de pes: la mel. Tot i que, pot semblar un ingredient llardós i ensucrat, al contrari de les textures i sabors que tenim associades als escenaris de dieta, en realitat és un molt bon aliat per aconseguir baixar de pes ràpidament.

Tot i els seus beneficis per baixar de pes, cal tenir en compte que menjar mel per si sola no té un efecte miraculós: cal completar-ho amb una dieta saludable i equilibrada, a més d'exercici físic.

El secret de la mel per aprimar-se està en les seves propietats relaxants, ja que es tracta d'un molt bon ingredient per reduir els nivells d'estrès i ansietat, a més d'accelerar el metabolisme. Per això, com a complement de la dieta en un programa per aprimar-se, l'ideal és prendre una culleradeta de mel abans d'anar a dormir, i recorda beure molta aigua.