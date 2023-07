Diuen que a ningú no li amarga un dolç i molts s'ho prenen al peu de la lletra. Tal és el cas dels amants de les cremes de xocolata i avellana per untar, més conegudes per les marques comercials de Nocilla o Nutella. Aquestes delicioses cremes són el vici confessable d'algunes persones que les prenen pràcticament cada dia.

No obstant això, menjar Nocilla cada dia té diversos efectes per al nostre organisme. Alguns són positius, però la majoria no ho són tant. Aquests preparats contenen sucres, greixos, proteïnes i alguns minerals i vitamines. A continuació, t'expliquem alguns dels possibles efectes de consumir Nocilla o Nutella cada dia. El que li passa al teu organisme si prens Nocilla diàriament Augment de pes: tant la Nocilla com la Nutella són altes en calories pel seu alt contingut de sucre i greix. Consumir grans quantitats d'aquests productes cada dia pot portar a un augment en la ingesta calòrica total, cosa que podria acabar en un augment de pes si no s'equilibra amb una dieta saludable i una activitat física moderada.

Risc de diabetis: consumir grans quantitats de sucre, regularment, pot augmentar el risc de desenvolupar diabetis tipus 2, ja que pot causar resistència a la insulina i desequilibris als nivells de sucre a la sang. La dieta de l'ou dur promet baixar 10 quilos en una setmana, funciona? Problemes dentals : l'alt contingut de sucre que porten aquestes cremes pot augmentar el risc de càries si no es manté una bona higiene dental.

Nivells elevats de colesterol: aquest tipus de productes contenen greixos saturats , que en excés poden contribuir a l'augment dels nivells de colesterol LDL (colesterol "dolent") i, en conseqüència, augmentar el risc de patir malalties cardiovasculars.

Beneficis nutricionals limitats: encara que aquest tipus d'aliments conté algunes vitamines i minerals com el calci i la vitamina E, no és una font significativa de nutrients essencials. Consumir Nocilla o Nutella cada dia en lloc d'opcions més saludables, com ara fruites i verdures, pot resultar una ingesta nutricional deficient. Nocilla fa 50 anys amb més de 700 milions d'unitats venudes En resum, prendre aquest tipus de cremes dolces cada dia pot tenir efectes negatius en la salut, especialment si es consumeix en grans quantitats, així que el millor és consumir-la de manera ocasional i no abusar-ne. És important mantenir una dieta equilibrada i variada, incorporant-hi aliments rics en nutrients i limitant el consum d'aliments alts en sucres i greixos saturats.