Les càries són el problema dental més freqüent al món. Encara que, generalment les relacionem amb els més petits, la veritat és que es poden produir a qualsevol edat. En aquest article descobriràs com cuidar la teva salut bucodental durant aquest estiu i així evitar possibles mals majors a la tornada a la rutina.

Les causes de l'aparició de les càries:

Una higiene bucodental deficient

deficient Una alimentació rica en sucres

No acudir amb continuïtat a les revisions amb l'odontòleg

Menys raspallat i més consum de sucres a l'estiu

De fet, l'estiu és una de les estacions on més augmenta el risc de patir malalties que afecten la boca, ja que solem disminuir el nombre de vegades que ens raspallem les dents, cosa que afavoreix l'acumulació de bacteris.

Però, sobretot, per l'augment del consum de productes típics d'aquests mesos, com ara gelats, begudes ensucrades… que incrementen les possibilitats de patir càries i problemes periodontals, com ara gingivitis o periodontitis.

Els problemes que afecten la boca (on hi ha més de 100 milions de bacteris per cada mil·límetre de saliva) són el producte de diversos factors de risc modificables i que, a més, són comuns en moltes malalties no transmissibles (malalties cardiovasculars, càncer…).

Els hàbits més comuns que perjudiquen la nostra salut bucodental:

Ingesta de sucre

Consum de tabac o alcohol

Higiene deficient

I és que, tenir cura de la salut de la boca també ajuda a protegir la salut general.

Per això, des de la Societat Espanyola de Periodòncia (SEPA) no només es recorda la importància de mantenir aquestes rutines saludables, sinó que també s'hi apunten una desena de recomanacions bàsiques per mantenir les dents brillants i sanes durant la temporada d'estiu.

Els 10 consells útils i fàcils per cuidar les dents aquest estiu

1.Molta hidratació. Necessitem beure molta aigua, no només per combatre la calor. Fer-ho ajuda a mantenir la boca humida i redueix el risc de sequedat bucal, cosa que pot provocar càries a les dents.

2.Usa protector solar labial. Som molt conscients que protegir el cos del sol és essencial per evitar lesions greus com el melanoma. Però el més probable és que hi hagi una part que descuidem, els llavis. Usar bàlsams labials amb factor de protecció solar (FPS), evitarà desenvolupar lesions als llavis, on la pell és molt sensible i es pot cremar fàcilment.

3.No oblidis la higiene dental. És moment de relaxar-se, però del que no ens podem oblidar és de continuar amb la nostra rutina d'higiene oral. Cal seguir raspallant-se les dents almenys dues vegades al dia i utilitzar el fil dental una vegada al dia, igual que l'ús dels col·lutoris és molt important per completar una bona higiene bucodental. Com que en vacances és habitual menjar fora amb més freqüència, això de raspallar-se les dents després dels àpats es pot complicar. Per això, és més important que mai no oblidar rentar-les abans de dormir i també després de l'esmorzar.

4. Reduir el consum de begudes ensucrades (i alcohol). Potser amb la calor els refrescos, els sucs de fruites o els còctels vinguin de gust i es prenguin més, però no hem d'oblidar que aquest tipus de begudes contenen alts nivells de sucre, cosa que pot augmentar el risc de càries dental… I, sens dubte, el consum d'alcohol suposa una important amenaça per a l'estètica i la salut de les dents, així com una causa freqüent de mal alè.

5.Protegeix les teves dents en esports aquàtics. Si participes en esports aquàtics, et pots fer amb un protector bucal per protegir les teves dents de possibles cops o danys.

6.No facis servir les teves dents com a eines. Obrir una ampolla de refresc o una bossa d'aperitius amb les dents, és una mala idea. Pot causar danys i fractures dentals. De fet, és una de les causes principals de visites urgents a l'odontòleg en dates estivals.

7.Limita els aperitius. L'estiu pot portar un horari irregular i més temptacions de picar entre àpats. Tracta de limitar aquests aperitius i tria opcions més saludables quan puguis.

8.Visita al dentista. Un dels avantatges de tenir més temps és fer allò que no podem fer normalment, com anar al dentista. La neteja professional i l'examen bucodental poden ajudar a mantenir les dents sanes i detectar de manera precoç qualsevol problema.

9.Mantingues una dieta equilibrada. La fruita fresca i les verdures no només són excel·lents per a la teva salut general, sinó que també són bones per a les dents. Evita els aliments ensucrats perquè poden ser enganxosos i es poden quedar a les teves dents.

10.No oblidis la higiene lingual. La llengua pot acollir bacteris que causen mal alè i altres problemes bucals.