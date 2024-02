Les dietes poden arribar a ser un repte, però això és perquè no coneixes les millors dietes que tenim. En aquest article te'n presentem tres. Aconseguir estar sa per dins i per fora és molt més senzill del que penses. No cal eliminar tots els aliments que ens agraden; només cal trobar la varietat, els nutrients i l'objectiu desitjat. Amb aquestes 3 dietes aprendràs que cuidar-te pot ser molt més senzill del que pensaves.

Dieta Mediterrània

Si hi ha una dieta que compta amb el suport generalitzat dels científics és la dieta mediterrània. Aquesta dieta té un munt de beneficis per a la salut. La seva base es focalitza en consumir verdures, vegetals, llegums, fruites, peix, cereals i oli d'oliva. No obstant això, hi ha certs aliments que se'ns permet menjar, però sense passar-nos amb el seu consum; com menys, millor. Aquests aliments són: les carns vermelles, els sucres i els greixos saturats.

Els productes lactis són recomanats per ingerir de forma diària, igual que els ous (un al dia). També són beneficiosos, en la seva justa mesura, els fruits secs i la carn d'ocell, un parell de vegades a la setmana.

Dieta DASH

La dieta DASH s'anomena així per les sigles en anglès -Dietary Approaches to Stop Hypertension- que es tradueix com a 'Enfocaments Dietètics per aturar la Hipertensió', segons la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units, el país on més s'ha treballat sobre aquest concepte. Aquesta dieta ajuda a reduir la pressió arterial alta, el colesterol i altres greixos acumulats a la sang.

La reducció de l'excés de sal i sucre és una de les idees fonamentals sobre el qual pivota aquesta dieta. Verdures, fruites, llegums i olis vegetals són la base dels menjars diaris, amb presència setmanal també, encara que menor, de peixos i aviram. Els productes lactis baixos en greix, així com l'arròs, les pastes o els cereals cuits també hi són presents.

Dieta gurmet

Una de les dietes que més adeptes està guanyant és la denominada 'dieta gurmet', encara que exigeix un esforç i refinament més grans a l'hora de cuinar els aliments. Sempre que sigui de manera controlada, es poden consumir tota mena de productes, com ara embotit, carn, marisc, formatge i xocolata.

La doctora i nutricionista Ana Luzón, membre de la Societat Espanyola de Dietètica i Ciències de l'Alimentació, ha abordat en profunditat el concepte de la 'dieta gurmet' sota la premissa d'una sèrie d'hàbits alimentaris que consisteixen a establir conductes quotidianes que permetin no privar-se de res.