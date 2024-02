El tomàquet és una d'aquelles verdures imprescindibles en la dieta mediterrània. És molt consumit durant els mesos més calorosos, ja que és la base del gaspatxo i el salmorejo.

Originari del continent americà, va ser introduït a Europa pels conqueridors espanyols. No obstant això, no va ser conreat amb finalitats alimentàries fins al segle XVIII, quan va començar a fer-se realment popular pel seu sabor i versatilitat.

I ara, una investigació liderada pel doctor David Murcia-Lesmes, investigador en Ciències de l'Alimentació i Nutrició, posa de manifest com el tomàquet “pot exercir un paper clínic favorable en la prevenció i el tractament de la pressió arterial elevada”, que és un dels grans problemes de salut.

Què és la hipertensió arterial i per què és perillosa?

A Espanya, 11 milions de persones tenen hipertensió arterial. Es tracta d'una afecció en la qual la pressió que exerceix la sang contra les parets de les artèries és tan forta que pot causar altres problemes de salut:

Cardiopaties

Insuficiència cardíaca

Accident cerebrovascular

El més preocupant de la hipertensió arterial és que es tracta d'una malaltia silenciosa: no produeix símptomes i en la majoria dels casos passa inadvertida.

El consum excessiu de sodi és el principal factor de risc per patir hipertensió arterial, tot i que és un mineral molt important per al correcte funcionament del nostre cos, ja que controla la pressió arterial, el volum sanguini i permet que els músculs i nervis funcionin.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que el consum de sal, amb indiferència del seu origen, no excedeixi dels cinc grams diaris. O sigui, una cullereta per a postres. Per part seva, la Fundació del Cor especifica que només necessitem 1,25 grams de sal al dia.

Tomàquet: fonamental per reduir el risc d'hipertensió arterial

La investigació, publicada a l'European Journal of Preventive Cardiology, subratlla que el consum diari d'un tomàquet, o en defecte d'això de productes la base dels quals sigui aquesta verdura, redueix el risc d'hipertensió arterial en un 36%.

I per què el tomàquet té aquest "poder"? Tot podria deure's al seu alt contingut de licopè, un carotenoide que dona a algunes fruites i verdures el seu característic color vermell, com és el cas del tomàquet, i que és un potent antioxidant. A més, aquest component també bloqueja la producció d'angiotensina, que regula la pressió arterial.

“D'acord amb els nostres resultats en hipertensió, una ingesta elevada de licopè millora la salut cardiovascular en participants d'edat avançada i amb sobrepès en reduir el risc d'accident cerebrovascular”, ressalta la investigació.

Això sí, “no existeixen aliments màgics", però cal aspirar a una dieta variada i equilibrada, rica en fruites i verdures de temporada, baixa en productes carnis amb greixos saturats i reduïda en aliments salats, ensucrats, grassos o ultraprocessats”. “Els hàbits alimentaris són complexos, però segons l'estudi actual, un tomàquet al dia pot ser un pas important i mantenir-te allunyat del metge, almenys parcialment”, destaca el text.

Segons expliquen des de la Fundació Espanyola de Nutrició (FEN), entre les vitamines del tomàquet “cal destacar el contingut en vitamina A, bàsicament en forma de carotenoides provitamina A i vitamina C”. Una sola ració de tomàquet "cobreix el 61% de la ingesta diària recomanada de vitamina C per a la població general".

Respecte al licopè, la seva quantitat depèn de la varietat conreada. Però, el “tomàquet triturat o cuinat i la seva combinació amb oli, millora l'absorció del licopè en el nostre organisme”.