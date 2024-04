Sabies que reduint el consum de sucre, pots arribar a aprimar-te fins a 5 quilos en un mes?

Els superaliments són molt efectius i cada vegada estan més presents en les nostres dietes, ja que sabem els immensos beneficis que tenen per a la nostra salut. En aquest cas concret, t'explicarem els beneficis del gingebre. Aquesta arrel pot ser molt beneficiosa per ajudar-nos a perdre pes. A més, té un munt de beneficis per al nostre organisme.

El gingebre pertany a la família de les zingiberàcies i és l'arrel d'una planta amb flor, igual que la cúrcuma o el cardamom. Aquest aliment té un sabor picant i un aroma intens amb un toc cítric i fresc.

És una planta molt utilitzada a la medicina tradicional des de fa milers d'anys. És originària del sud-est asiàtic, encara que ara és comú trobar-la a qualsevol lloc del món. De fet, els principals productors no només són països asiàtics (Xina, Índia, Nepal o Bangladesh), sinó també altres com Jamaica.

Les propietats del gingebre

El gingebre es pot prendre de moltes maneres: fresc, sec, en pols... S'utilitza sobretot en la gastronomia, però també en el món de la cosmètica. Això és perquè té un gran nombre de beneficis per a la salut gràcies, sobretot, a un dels seus components més importants: el gingerol. El gingerol és un oli essencial que dona al gingebre el sabor picant i és el compost actiu responsable de la majoria de les seves propietats medicinals. A més, conté molts altres nutrients, ja que cru és ric en minerals com el calci, el sodi, el potassi o el fòsfor i en certes vitamines, com la C, la B2, la B3 i la B6.

De la mà dels experts de Dosfarma us descobrim les principals propietats del gingebre.

Aquest aliment és molt utilitzat en plats i productes de tot el món

Ajuda a reduir els nivells de sucre a la sang. Estudis recents apunten que augmenta els nivells d'insulina i ajuda a reduir els nivells de sucre a la sang. Encara que es necessita més investigació per confirmar aquest descobriment, és molt important que els diabètics sempre consultin amb el metge abans de consumir gingebre amb freqüència.

El sucre, l'enemic dels quilos de més

A l'hora d'aprimar-se i voler portar una rutina més saludable, n'hi ha una de màxima que has de tenir molt clara i que pràcticament sempre es compleix: no existeixen les dietes miracle. És cert que començar a perdre aquests quilos de més és una rutina difícil i tediosa, sobretot, per a aquells que mai han estat a dieta o que amb prou feines fan exercici. La paciència i l'ésser constant en l'alimentació són dos pilars fonamentals en el camí a l'aprimament. A més, has de tenir en compte que fer exercici és una cosa tan important com menjar bé. Compte, això no vol dir que hagis de passar incomptables hores corrent sobre una cinta o màquina el·líptica ni sacrificar el teu temps d'oci al gimnàs. Hi ha diferents rutines que pots realitzar sense sortir de casa i amb què notaràs increïbles resultats.

No obstant això, a l'hora de començar una rutina saludable hi ha un únic aliment que has de treure de la teva alimentació per poder aconseguir resultats òptims. Es tracta del sucre. Desterrant aquest producte de la teva dieta aconseguiràs perdre pes, fins a cinc quilos en un sol mes. Quins aliments són els principals que cal eliminar? Begudes ensucrades, brioixeria i productes industrials. Tenir cura de l'alimentació als àpats més importants del dia com l'esmorzar es tradueix en resultats sorprenents a curt termini.

El menjar sa no és sinònim d'ingerir només amanides d'enciam i tomàquet ni passar fam a tota hora. Hi ha multitud d'aliments baixos en calories que són un aliat fonamental per suportar la dieta i fer servir com a snack entre menjars.