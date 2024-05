La civada fa anys que està en auge i no és per menys: aquest aliment té múltiples beneficis per a la salut. Coneixes la civada nocturna? Aquest tipus de civada és molt nutritiva i ha guanyat popularitat gràcies a la seva facilitat a l'hora de preparar-la. És ideal per a esmorzar saludablement. Només has de deixar la civada crua remullada en líquid durant la nit. Vols saber com preparar-la al detall?

Aquí t'ho expliquem tot sobre aquesta tendència alimentària, com preparar-la i els beneficis que aporta.

Què és la civada nocturna?

La civada nocturna consisteix a remullar flocs de civada en un líquid com aigua, llet o alguna beguda vegetal durant tota la nit. Aquest procés no només suavitza els flocs, sinó que també facilita la digestió i l'absorció de nutrients. En despertar, la civada està a punt per menjar sense necessitat de cocció, cosa que estalvia temps al matí.

Com preparar civada nocturna

Per preparar aquest plat has de comptar amb els ingredients bàsics:

1/2 tassa de flocs de civada integrals

1/2 tassa de llet o alternativa vegetal (ametlla, coco, soja)

o alternativa vegetal (ametlla, coco, soja) 1 culleradeta de mel o xarop d'atzavara (opcional)

o xarop d'atzavara (opcional) Toppings a gust: fruites fresques, fruita seca, llavors, espècies com canyella o vainilla

Passos per a la preparació:

Barrejar els ingredients : En un flascó o bol, combina els flocs de civada amb el líquid escollit.

: En un flascó o bol, Amanir : Afegeix endolcidor si desitges i barreja bé.

: Afegeix i barreja bé. Refrigerar : Cobreix el recipient i deixa-ho a la nevera durant tota la nit.

: Cobreix el recipient i Afegir toppings: Al matí, afegeix els teus toppings preferits i gaudeix.

Beneficis de la civada nocturna per a la salut

Rica en nutrients: La civada és una excel·lent font de fibra, proteïnes, vitamines del grup B i minerals com el ferro i el magnesi.

La civada és una excel·lent Millora la digestió: La fibra soluble de la civada a juda a regular el trànsit intestinal i pot alleujar el restrenyiment.

La fibra soluble de la civada a Control del pes: La fibra i proteïna de la civada proporcionen sacietat, cosa que pot ajudar a controlar la gana i evitar el consum excessiu d'aliments.

La fibra i proteïna de la civada i evitar el consum excessiu d'aliments. Salut cardiovascular: Les betes-glucans de la civada han demostrat reduir els nivells de colesterol dolent (LDL), contribuint a la salut del cor.

Com consumir civada nocturna per maximitzar-ne les propietats

Per aprofitar al màxim els beneficis de la civada nocturna, és important considerar el següent:

Varietat als toppings : Incorpora fruites, fruits secs i llavors per afegir antioxidants, greixos saludables i varietat nutricional.

Incorpora fruites, fruits secs i llavors per Evita els sucres afegits: Opta per endolcidors naturals i en moderació.

Opta per endolcidors naturals i en moderació. Tria civada integral: prefereix flocs de civada integrals en lloc d'instantanis per obtenir més fibra i menys sucre processat.

Incloure civada nocturna a la teva dieta pot ser una excel·lent manera de començar el dia amb energia i nutrició. A més a més, la seva versatilitat permet adaptar-la a qualsevol gust personal, fent de cada esmorzar una experiència nova i saludable.