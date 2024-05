Els 3 millors batuts per baixar de pes saludablement

Ja queda molt poquet per arribar a l'estiu i és per això que ara toca aprimar-se i perdre els quilos i mixelins que ens sobren. Tenir un cos bonic a l'estiu és fonamental per a molts, tot i que no és indispensable i menys, si ho fem incorrectament. Per tal d'aconseguir perdre els quilos que ens sobren, només necessitem marcar-nos uns objectius, fer una mica d'esport i menjar saludablement. En aquest article descobrireu tres batuts que han estat seleccionats per perdre pes i aconseguir fer-ho saludablement. Tingueu en compte que una mala alimentació pot provocar greus problemes de salut.

Els 3 batuts per aprimar-se

Alvocat, maduixes i suc de pinya

En una publicació per a la revista Hola, la nutricionista Vanesa Lorenzo planteja un deliciós batut que combina ingredients que satisfan els desitjos de la xocolata i que ajuden a perdre pes.

La recepta d'aquest batut per aprimar-se inclou un alvocat (una font rica en greixos saludables que promouen la sacietat), maduixes (baixes en calories, però riques en fibra i antioxidants), cacau nibs (proporcionen un toc de xocolata sense afegir sucres processats), suc de pinya (que aporta dulcura natural i vitamines) i pipes de gira-sol crues (que afegeixen un crujiode i són una excel·lent font de nutrients).

Tasta el batut de maduixes, alvocat i suc de pinya / freepik

Espirulina

Per la seva banda, la model i empresària Miranda Kerr proposa a "Hola" un batut d'espirulina que inclou nabius congelats (rics en antioxidants i baixos en calories); coriandre (que aporta un toc refrescant i és una font de vitamines i minerals); espirulina (una superalga carregada de nutrients essencials); herba d'ordi en pols, plàtans i taronja.

Fruits del bosc

Una altra opció recomanada a la revista "Hola" per l'equip de Futurlife21, és tota una explosió de sabor i nutrients que combina fruites del bosc i lactis. Aquesta recepta de batut per baixar de pes inclou maduixes, nabius i gerds; quefir i iogurt natural (fonts de probiòtics que puguin beneficiar la salut digestiva).