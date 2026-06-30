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Aquest és el secret més ben guardat d’Àfrica: un viatge inoblidable entre deserts que acaben a l’oceà, cascades espectaculars i cultures ancestrals

Muntanyes, canyons, deserts, platges verges… Angola és el destí de l’Àfrica austral on és possible viure la gran aventura africana.

Angola, un paradís natural per descobrir

Angola, un paradís natural per descobrir / Robert Haidinger | Angola Tourism Board @ Kleber Group

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Bea Ventura

En un viatge a l’Àfrica és difícil no deixar-se sorprendre, però hi ha països on l’admiració arriba a un altre nivell. Allà on les cultures ofereixen trobades veritablement genuïnes, transmeses de generació en generació, i on els entorns naturals conserven la seva força original, amb la possibilitat de passar d’una costa atlàntica esquitxada de platges salvatges a profunds canyons i extenses planes. Benvinguts a Angola!

Luanda, un petit paradís angolès.

Luanda, un petit paradís angolès. / Robert Haidinger | Angola Tourism Board @ Kleber Group

La porta d’entrada a Angola: la ciutat de Luanda

Luanda és la porta d’entrada a Angola i també el primer gran capítol d’aquest viatge. Des de l’avió, la ciutat es revela a través de la seva badia, un arc d’aigua que abraça una silueta plena de contrastos: gratacels moderns que contrasten amb les teulades desgastades dels musseques i mercats improvisats on es venen fruites tropicals, roba i tota mena de productes.

Davant de l’oceà, la capital angolesa batega amb una energia pròpia, barrejant modernitat i tradició a cada cantonada. Aquesta quotidianitat es viu a les seves avingudes, mercats, miradors i platges plenes de restaurants, mentre que el nucli històric, construït pels portuguesos a partir del 1576, conserva alguns dels seus grans símbols patrimonials, com la Fortalesa de São Miguel o el Palácio de Ferro, una estructura colonial atribuïda a Gustave Eiffel.

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Si vols endinsar-te en un univers desconegut on la natura va de bracet amb una cultura radicalment diferent, entra al Club VIAJAR i comença a organitzar el teu viatge a Angola.

Pedres Negres a Angola

Pedres Negres a Angola / Istock : Dave Primov

Què veure a Angola: misteris i espectacles naturals

Pedras Negras de Pungo Andongo és el punt ideal per viure una de les primeres trobades amb la natura d’Angola, unes formacions rocoses de grans dimensions que configuren un extraordinari paisatge monumental.

No gaire lluny s’hi troba un altre dels símbols nacionals, les cascades de Kalandula, consolidades com unes de les més majestuoses del continent. En aquest vertiginós amfiteatre natural envoltat de boira, les aigües del riu Lucala es precipiten a tota velocitat entre la densa vegetació, provocant un soroll eixordador.

Les cascades angoleses són espectaculars.

Les cascades angoleses són espectaculars. / Robert Haidinger | Angola Tourism Board @ Kleber Group

Tot i que, per abocar-se a la natura angolesa, no hi ha cap lloc com la Fenda da Tundavala, una impressionant fractura geològica oberta sobre un desnivell de més de 1.000 metres de profunditat. Situada a prop de Lubango, des de la vora del precipici es contempla un paisatge presidit per muntanyes que travessen horitzons infinits.

Els turons de Curoca a Angola

Els turons de Curoca a Angola / Robert Haidinger | Angola Tourism Board @ Kleber Group

La regió de Namibe està modelada per dunes i pels turons de Curoca, que amaguen al seu interior una colossal alineació de canyons multicolor. Les seves formacions geològiques arriben als 25 metres d’altura. El desert avança fins a trobar-se amb l’Atlàntic, conformant un paisatge d’una bellesa extrema. En aquest entorn dur hi creix una de les plantes més singulars del planeta, la Welwitschia mirabilis, que només creix a la regió del Namib. Aquesta fascinant espècie és considerada un “fòssil vivent” per ser una autèntica supervivent al pas del temps des de l’era mesozoica.

Un cop al litoral angolès, és indispensable visitar indrets com Praia do Soba, Baía Farta o Praia Caotinha, delineats per llargues franges de sorra que connecten l’oceà amb penya-segats de vertigen. Per descobrir la costa, la ciutat de Benguela és una parada excel·lent.

Què fer a Angola: una trobada inoblidable amb els pobles angolesos

Un dels grans atractius d’Angola és l’oportunitat d’acostar-se a alguns dels seus més de 100 grups ètnics, que han preservat la seva identitat cultural amb una autenticitat difícil de trobar en altres destinacions africanes. A les muntanyes de Huíla, els muhila mantenen tradicions lligades a la natura, entre les quals destaquen els espectaculars pentinats i ornaments elaborats per les dones, autèntics símbols de pertinença i bellesa.

La tribu Muila d’Angola

La tribu Muila d’Angola / Robert Haidinger | Angola Tourism Board @ Kleber Group

Més al sud, a la serra de Chela, el petit poble nguendelengo continua desenvolupant una manera de viure basada en l’agricultura, la ramaderia i els rituals transmesos de generació en generació. Compartir temps amb aquestes comunitats, conèixer el seu dia a dia i fins i tot acampar al seu costat permet viure una experiència propera i respectuosa que fa del viatge molt més que un recorregut per paisatges extraordinaris.

En el dia a dia angolès, la música sol ser la gran protagonista. Ritmes vibrants com la kizomba i el kuduro sonen amb força als carrers, mercats i transports, barrejats amb el so tradicional bantu, i acaben de crear la banda sonora d’aquest país de natura desbordant.

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Descobrint Angola amb el Club VIAJAR

Per celebrar la destinació, el Club VIAJAR ha celebrat un esdeveniment boutique, “Nos gusta VIAJAR a... Angola”, en què han participat el director de VIAJAR, Josep Maria Palau, i Jordi Llompart, periodista, cineasta i creador del documental Angola, The Soul of Africa, disponible a CaixaForum+. A més, Jordi liderarà la pròxima Expedició Altaïr a l’octubre, orientada a conèixer el país d’una manera respectuosa i propera.

Via: Viajar

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