Càncer d’anus: el tumor que pot confondre’s amb hemorroides i que afecta persones majors de 50 anys
El virus del papil·loma humà (VPH) és la causa del 90% dels diagnòstics de càncer anal
Rafa Sardiña
El càncer anal és el gran desconegut. El carcinoma escatós de càncer anal és una malaltia rara que representa menys de l’1% de tots els càncers diagnosticats i entre el 2-3% dels tumors gastrointestinals. Té una incidència anual d’1-2 casos per cada 100.000 habitants, tot i que s’ha produït un augment progressiu durant els darrers 40 anys.
Pel que fa al perfil del pacient amb càncer anal, és més freqüent en persones majors de 50 anys, tot i que pot presentar-se a qualsevol edat. Pel que fa als sexes, és més habitual en dones, en una proporció de dues dones amb càncer anal per cada home amb la malaltia.
Per què apareix el càncer d’anus?
Com explica la doctora Pilar García Alfonso, cap de Secció d’Oncologia Mèdica de l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón (Madrid) i membre del Grup Espanyol de Tractament de Tumors Digestius (TTD), és atribuïble al virus del papil·loma humà (VPH), que representa l’agent causal en el 90% dels casos, principalment els genotips 16 i 18 (VPH16 i VPH18).
«Tanmateix, això no vol dir que totes les persones que tinguin el VPH desenvolupin necessàriament càncer anal, ja que la majoria de les infeccions són transitòries i solen ser eliminades pel sistema immunològic», recalca.
I és que, com recorda l'experta, els principals factors de risc associats a la infecció pel VPH són:
- Tenir un nombre elevat de parelles sexuals
- El coit anal
- Antecedents de berrugues anogenitals o de tumors malignes de les vies genitals inferiors
Els hàbits tòxics com el tabac també sembla que té un paper important, facilitant el desenvolupament del VPH. I tampoc cal oblidar la immunosupressió: el càncer anal és una malaltia més freqüent en persones amb el virus de la immunodeficiència humana (VIH) i també en pacients trasplantats o en tractament amb immunosupressors.
- Les persones amb VIH tenen un risc molt superior (de 30 a 100 vegades més) de desenvolupar un càncer del conducte anal que la població general, a causa de la menor capacitat del seu sistema immunològic per eliminar el virus.
Difícil de diagnosticar
El diagnòstic del càncer anal requereix un índex important de sospita, ja que la clínica és molt poc específica. La doctora García Alfonso assenyala que és similar a la d'altres patologies anals benignes, com ara les hemorroides, les fissures anals amb sagnat, el dolor anal, la pruïja i la leucorrea. «Per això, a més d’una simptomatologia, cal una exploració minuciosa per evitar el retard diagnòstic», assenyala la doctora García. I és que fins a un 20% dels pacients amb càncer anal invasiu estaran asimptomàtics.
Unes mesures de prevenció a què cal afegir la recomanació de l'ús de preservatiu, el control del tabaquisme i de la immunosupressió.
No augmenta la supervivència des de fa 20 anys
La supervivència és el principal hàndicap d’aquest càncer. «No s’ha modificat en els darrers vint anys. A dia d’avui, la taxa de supervivència a cinc anys a Europa se situa entre un 44 i un 66%, cosa que posa de manifest la necessitat de millorar la supervivència d’aquesta malaltia».
Per això, matisa, «cal dedicar més temps i esforços a investigar sobre el càncer anal, cosa que revertiria no només en la incorporació de nous tractaments, sinó també en un major desenvolupament i coneixement de la seva biologia molecular. A això cal afegir la implementació dels programes de cribratge en la població d’alt risc, una major conscienciació mèdica i formació en atenció primària».
